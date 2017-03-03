Белоруска Алина Талай, завоевавшая серебро в беге на 60 м с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в Белграде, не скрывала радости от медали и заявила о недопустимости ошибок стартеров, которые дважды несправедливо фиксировали фальстарт в финальном забеге.



Алина Талай. Фото: bfla.eu

— Что сказать… После таких изменений в жизни — смена тренера, места жительства — я рада, что после 4-х месяцев работы заняла 2-е место. Если бы победила, то это уже была бы история — три раза подряд. Но еще нужно доработать некоторые моменты — не хватает пока меня на три забега подряд.

Я думаю, что для всех была ситуация непростая, когда нас поднимали два раза, при том, что фальстарта не было. Я считаю, что на соревнованиях такого уровня подобные ситуации недопустимы. Пока Синди Роледер остается чуть-чуть сильнее меня, но я над этим работаю! — приводит слова Алины Талай официальный сайт БФЛА.

Видео: Athletical

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Награда Алины Талай — вторая для сборной Беларуси в стартовый день чемпионата Европы. Ранее бронзу завоевала толкательница ядра Юлия Леонтюк.