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в США Tesla с автопилотом не заметила строительное ограждение на трассе

04.03.2017 07:26 — Разное | Tut.by  
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В США произошло ДТП с участием электромобиля Tesla с активированным автопилотом. Как уточняет Left Lane News, Model S двигалась по скоростному шоссе Техаса в левом ряду. Судя по видеоролику, система автономного управления в какой-то момент не заметила появившееся ограждение на трассе и не приняла вправо. Tesla зацепила бетонное ограждение задним крылом, после чего электроника задействовала экстренное торможение.

 

Публикация от @suryarajesh17 Фев 26 2017 в 4:17 PST

В прошлом году по всему миру было зарегистрировано около десяти ДТП с участием автопилота Tesla. В одном из них Model S допустила ошибку и попал в ДТП на загородной трассе в Швейцарии. Судя по видеоролику, электроника не заметила остановившийся в левом ряду фургон. В аварии никто не пострадал.

На данный момент Tesla занята разработкой автопилота нового поколения. Ранее Илон Маск рассказал, что технологию в будущем получат все модели компании, включая самый доступный электромобиль Model 3, дебют которого ожидается в 2017 году.

Автомобили Tesla оснастят суперкомпьютером, который будет получать и анализировать информацию с восьми камер и 12 ультразвуковых датчиков. Система научится отличать мягкие предметы от твердых и будет видеть сквозь дождь, туман и пыль.

 
 
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Электрокар зацепил бетонной забор задним крылом, после чего электроника применила экстренное торможение.

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