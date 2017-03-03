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в США Tesla с автопилотом не заметила строительное ограждение на трассе
В США произошло ДТП с участием электромобиля Tesla с активированным автопилотом. Как уточняет
В прошлом году по всему миру было зарегистрировано около десяти ДТП с участием автопилота Tesla. В одном из них Model S допустила ошибку и попал в ДТП на загородной трассе в Швейцарии. Судя по видеоролику, электроника не заметила остановившийся в левом ряду фургон. В аварии никто не пострадал.
На данный момент Tesla занята разработкой автопилота нового поколения. Ранее Илон Маск рассказал, что технологию в будущем получат все модели компании, включая самый доступный электромобиль Model 3, дебют которого ожидается в 2017 году.
Автомобили Tesla оснастят суперкомпьютером, который будет получать и анализировать информацию с восьми камер и 12 ультразвуковых датчиков. Система научится отличать мягкие предметы от твердых и будет видеть сквозь дождь, туман и пыль.
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Электрокар зацепил бетонной забор задним крылом, после чего электроника применила экстренное торможение.
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