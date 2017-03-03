Проще и меньше — такова мини-формула тех, кто придерживается правильного питания. Но между «проще» и «быстрее» далеко не всегда можно поставить знак «=». Поэтому из-за отсутствия времени и сил после работы многие люди, желающие начать здоровый образ жизни, снова бросают в кастрюлю пельмени или сосиски, устало думая, что с завтрашнего дня тщательно пересмотрят свой рацион. Однако и послезавтра все остается на своих привычных местах.

К счастью, на помощь могут прийти службы здорового питания. Одна из них — Healthy plan , основательница которого — эксперт по сбалансированному питанию Екатерина Семенова.

Разработанное меню, свежие комплексы еды, бесплатная и своевременная доставка, приемлемая цена — у Healthy plan есть все необходимое для занятого, но стремящегося к здоровью клиента, любого возраста и образа жизни. Основной потребитель таких услуг — следящие за собой женщины от 25 до 45 лет, холостяки, бизнесмены, а также люди, которые хотят избавиться от лишнего веса, чувствовать себя лучше или избавиться от проблем с кожей.









Для тех, кто трудится весь день за компьютером, предусмотрен один план питания, для беременных или желающих очистить организм — другой. Однако помимо «стандартных пакетов» разрабатываются и индивидуальные программы. Например, для тех, кто на «сушке», у кого повышен сахар или есть глютеновая или лактозная непереносимость. Разрабатывать личное меню Екатерине помогает врач-диетолог Лариса Леонидовна Борисевич. Повара претворяют их в жизнь, а пунктуальные курьеры доставляют волшебные коробочки полезного подкрепления.









— Любой план, кроме офисного и детского, состоит из 5 приемов пищи, — поделилась Екатерина. — На завтрак практически всегда идет каша, затем 2-й завтрак: фруктовый салат либо какая-то полезная сладость. На обед — суп или что-то мясное (или рыбное) с салатом, затем полдник — легкий салат, запеканка или фритатта (итальянский омлет). На ужин — мясное с салатом. В каждом плане присутствуют 5 категорий продуктов — злаковые, молочные, мясные, фрукты и овощи. План может быть рассчитан на долгий период.

В процессе консультации мы всегда напоминаем клиентам не забывать о спорте, ведь движение — это очень и очень важно для нашего состояния и самочувствия. Помимо бесплатной доставки, в скором времени наша служба сможет предложить еще кое-что весьма интересное, но пока не буду раскрывать все карты.

Началась история создания здорового бизнеса с образа жизни самой героини. Вспоминая школьные годы, Екатерина называет себя пышечкой. В детстве хоть и занималась спортом, однако ела все, как сама говорит, без разбора. Тем более что у многих наших мам и бабушек на первом месте — накормить «под завязку».

О том, все ли хорошо из того, что попадает в желудок, девушка задумалась уже будучи студенткой. К тому же за время учебы в Корнелльском университете Екатерина набрала более 10 килограммов. После разъездов по США и Дубаю длиной в 8 лет вернулась домой, родила ребенка и некоторое время занималась только им. Питание стало одним из важных факторов, на который Катя начала обращать внимание. Благодаря дотошному подходу к выбору продуктов она смогла сбросить 16 кг и привить дочери правильные привычки с самого раннего детства.





— В то время в Минске, к большому для меня сожалению, не было места, где я могла бы хорошо пообедать — то еда слишком жирная, то пересоленная или полна специй. А для маленького ребенка выбор был еще меньше. Тогда я подумала, что наверняка в городе есть еще люди, которые испытывают такие же неудобства. И вскоре начала делать наброски бизнес-плана, составлять приблизительное меню.

А так как я по природе трусиха, то очень долго все расписывала, считала, потом отрабатывала все процессы, тестировала их.

Героиня отмечает: в любом деле нужно сделать интересное предложение, которое полностью бы закрыло потребности. Начинала свой бизнес Екатерина одна, затем взяла в команду курьеров, повара и диетолога.

У самой Кати распорядок жизни такой: в 6 утра — подъем, легкая зарядка и утренние дела. Затем к 8 она отводит ребенка в детский сад, а придя домой, занимается работой. Кроме этого, она каждый день старается гулять на свежем воздухе, 2−3 раза в неделю занимается йогой. Употребляет простую пищу без приправ, соли и сахара. Как результат — уже 9 лет вес Кати стабилен.





В плане дня Екатерины нет изнуряющих диет или занятий спортом до полуобморочного состояния. Постоянные подсчеты калорий, самобичевание насчет съеденного кусочка шоколада или, о ужас, исчез на животе один кубик, — все это может довести до хронической тревожности и неврастении. А красота души и тела — в гармонии и спокойствии.

Так что если вы переели, не спешите подвергать себя моральной казни. Договоритесь со своим организмом и предложите ему пару дней подобного отдыха, который предлагает Екатерина.

Соблюдайте питьевой режим (1,5−2 л питьевой воды в сутки).

Употребляйте большое количество свежих овощей до 400 г — морковь, капусту, сельдерей.

Съедайте 2−3 фрукта в день.

Разделите пищу на 4−5 приемов и следите, чтобы порции были 200−250 г. Старайтесь питаться каждые 3−4 часа.

Уберите из рациона все быстрые углеводы: сдобу, сладости, соусы, копчености, соленья-варенья.

Добавьте спорт, сон и счастье!





— Для меня Healthy plan — это не просто бизнес. Я чувствую, что приношу пользу людям, и это меня мотивирует делать себя и свое дело лучше, — подытоживает героиня.

А от себя добавим: к счастью, многие из нас сейчас также становятся более мотивированными к ЗОЖ. Все больше людей инвестируют в свое здоровье, а не в имущество, влюбляются в сбалансированное и полезное питание. И это вполне оправдано, ведь качество еды равно качеству нашего состояния и мироощущения. Так что все идет по плану, по Healthy plan.