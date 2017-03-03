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Шли девчонки по войне: экскурсию к 8 Марта разработали в музее ВОВ

04.03.2017 08:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мар — Sputnik. Только в течение четырех дней в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны можно будет услышать оригинальный рассказ о женщинах на войне. Тематическую экскурсию "Шли девчонки по войне…" разработали к Международному женскому дню 8 Марта.

"Гости узнают о необыкновенных историях и судьбах женщин Беларуси, которые вынесли на хрупких плечах все тяготы войны, самоотверженно выполняя роль солдата, медика, труженика тыла", — рассказали в музее.

По завершении экскурсии посетители смогут сфотографироваться в фотозоне, стилизованной под 40-50 годы прошлого века. Здесь воссоздан уютный послевоенный интерьер. Дамы — посетительницы для создания более убедительного образа смогут воспользоваться предметами женского гардероба тех лет.

Посетить музей с экскурсией "Шли девчонки по войне…" можно в выходные 4 и 5 марта, а также 7 и 9 марта по предварительной записи (+375 17 203 07 92, +375 17 203 01 64).

 
Теги: Минск
 
 
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Только в течение четырех дней можно будет услышать уникальный рассказ об историях и судьбах белорусских женщин, которые вынуждены были нести на хрупких плечах все...

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