Познакомьтесь с уроженкой Техаса Джулией, также известной под псевдонимом Burning Lotus. Эта 56-летняя женщина активно снимается в провокационных фотосессиях, вдохновляя множество людей.

«Я начала размещать свои фотографии в Tumblr скорее как вызов самой себе, как напоминание о том, что я все еще существую», — говорит Джулия. Одна из фотографий, на которой Джулия снята c бюстгальтером в руках, быстро стала популярной в социальных сетях. «Это случайное фото, и то, насколько популярным оно стало, до сих пор смущает меня». С момента публикации аудитория подписчиков Джулии растет, и сейчас у нее около 100 тысяч поклонников, которые восхищаются ее смелостью. «Мужчины и женщины самых разных возрастов — от 18 до 80 лет — пишут мне и благодарят за то, что я даю им вдохновение и новое понимание того, что такое сексуальность. Я действительно даю людям надежду на то, что после определенной цифры в дате вашего рождения жизнь не заканчивается, и сколько бы вам ни было лет — вы должны радоваться и восхищаться самим собой», - говорит Джулия.































