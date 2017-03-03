﻿ 56-летняя модель на своем примере доказывает, что красота и сексуальность не зависят от возраста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

56-летняя модель на своем примере доказывает, что красота и сексуальность не зависят от возраста

04.03.2017 08:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Познакомьтесь с уроженкой Техаса Джулией, также известной под псевдонимом Burning Lotus. Эта 56-летняя женщина активно снимается в провокационных фотосессиях, вдохновляя множество людей.

«Я начала размещать свои фотографии в Tumblr скорее как вызов самой себе, как напоминание о том, что я все еще существую», — говорит Джулия. Одна из фотографий, на которой Джулия снята c бюстгальтером в руках, быстро стала популярной в социальных сетях. «Это случайное фото, и то, насколько популярным оно стало, до сих пор смущает меня». С момента публикации аудитория подписчиков Джулии растет, и сейчас у нее около 100 тысяч поклонников, которые восхищаются ее смелостью. «Мужчины и женщины самых разных возрастов — от 18 до 80 лет — пишут мне и благодарят за то, что я даю им вдохновение и новое понимание того, что такое сексуальность. Я действительно даю людям надежду на то, что после определенной цифры в дате вашего рождения жизнь не заканчивается, и сколько бы вам ни было лет — вы должны радоваться и восхищаться самим собой», - говорит Джулия.









 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Здоровье на дом: как полезную еду превратить в полезный бизнес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика