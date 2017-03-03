На REALTY.TUT.BY проходит конкурс « Дом моей семьи ». Мы публикуем рассказы о том, как люди восстанавливали старые постройки или возводили новое жилье. Победителей голосованием выберут читатели tut.by, а авторы лучших работ получат призы от наших партнеров.

Рассказ Людмилы.





— Родительский дом… Эти слова найдут отклик в душе каждого человека, вызовут теплые воспоминания. У меня перед глазами сразу возникают радостные лица мамы, папы, сестры, новогодняя елка.

Дом, в котором прошли мое детство и юность, отец построил сам. Даже срубил сам, прямо в лесу. Он всегда любит говорить, что «ручается за каждое бревно».

После смерти мамы отец жил один. Я с ним постоянно перезванивалась, приезжала к нему из Минска помочь по хозяйству. Потом папа тяжело заболел и оказался в реанимации с инфарктом. Шли зимние каникулы, и мы всей большой семьей срочно выехали в Могилев.

Отец был очень слаб. Со слезами на глазах просил его не бросать. От предложения поехать с нами в Минск категорически отказывался, говорил, что хочет умереть у себя в доме. А еще просил «немного дом починить».





Я решила вернуться на малую родину. Очень многие недоумевали: оставить столицу, шикарную работу (я руководила вокальной студией)… Конечно же, решение далось мне нелегко: я плакала, переживала, нервничала. Здесь, в Минске, остается моя дочь, внуки и, конечно, талантливые, подающие надежду ученики.

Но по ночам я просыпалась от ужаса, потому что мне снилось, что наш дом продан и в нем живут чужие люди. Родной дом. Через улицу, окна в окна, жил мой первый муж — первая любовь. Каждая тропочка в деревне вела в детство. Я ведь всегда мечтала жить в родительском доме. Сколько раз мысленно переделывала его, обустраивала. Когда мама еще была жива, я предлагала обменять свою квартиру на наш дом. Но для моих родителей он был залогом устойчивости, стабильной жизни в старости. «Свое» — и этим все сказано.

В моем «абсурдном», как считали некоторые, решении, сыграли роль гены. Папа — истинный горожанин, его отец и дед были священниками. Мама — сельская «дива». Наверное, эта «смесь» и не давала мне спокойно жить.

Ремонт мы начали сразу после переезда. Спасибо моему мужу, он меня очень поддерживал. Отец, лежа в кровати, наблюдал за всем происходящим и был счастлив.





Слово «дом» звучит довольно громко. В нашем случае — это был «домишко» в 56 квадратных метров на 6 сотках земли, без привычных удобств. Находится он в районе реки Дубровенка.

Нам и повезло, и не повезло с соседями. У одних участок заброшен, там свалка, а другие живут в городе и почти не появляются. С одной стороны, никто не мешает, а с другой — иногда хочется пообщаться.

Итак — ремонт. Конечно, сначала нужно было составить план действий, нарисовать картинку будущих комнат, выбрать стиль. Но я очень нетерпеливая. Хотелось скорей приступить к переделке, поэтому работы начались спонтанно и продолжались по мере того, как мы получали пенсии.





Начали с технического паспорта. Снесли ветхие постройки, вывезли весь мусор с участка, взялись за забор. Старая ограда из штакетника была в «латках», покосилась во многих местах. Лицевую сторону, от дороги, сделали из металлопрофиля, сварили ворота, калитку. Изнанку — из шифера. Стройматериалы я покупала в интернете с доставкой.

Потом мы перекрыли крышу. Приобретали кровельные листы частями, за неимением нужной суммы денег. Необрезную доску на обрешетку, которую, кстати, делали сами, взяли на пилораме. Помню, что от высоты немного кружилась голова, но я самоотверженно держала стройматериалы, муж прибивал. Потом все-таки наняли мастеров.

Дом наш был обит доской. Пока мы его только покрасили, но в будущем хотим обложить кирпичом. Супруг сам сделал три окна в пристройку, очень красивые. В самом доме поставили окна ПВХ, о чем я потом пожалела. Окна, сделанные когда-то моим отцом, были такими крепкими, что мастера их с трудом вырвали.





В это же лето утеплили пристройку. Для этого сначала изучили технологию. Закупили минвату, клей, штукатурку, сетку, специальную пленку, металлические уголки, краску — и вперед! Сами делали и учились заодно. Постоянно спорили: правильно ли разведена штукатурка, не много ли колера в «белинке». Тогда я сделала для себя удивительное открытие — утеплять дом лучше снаружи.

Следующим этапом стала канализация. Она забрала много средств, времени и здоровья. Один сосед не дал разрешение на проведение канализации через его участок. Зато второй — сразу подписал нашу просьбу, и за это ему спасибо. Нужно было объехать несколько инстанций, получить разрешения. Но все позади. Прошло уже два года, на земле не осталось и следа от раскопок.

Потом пристроили к дому террасу. Для этого приобрели доски, брусья, кровельные листы, влагостойкую ДСП. И у нас появилась холодная подсобная комната, необходимая в частном доме.





С покупкой кровли, к слову, случилась смешная история. На рынке мы уложили листы в прицеп. Крепление оказалось слабым, и наши стройматериалы начали вылетать из авто, как птички. Листик за листиком. На одном из поворотов нам стали усиленно сигналить. В чем дело? Муж остановился и обнаружил пропажу девяти листов. Мы развернулись и по дороге назад собрали свою покупку по частям. К счастью, она спокойно дожидались бестолковых хозяев на обочине дороги.

Двухкамерные, в пол, окна для террасы нам отдали соседи по даче. Людмила, Валерий, спасибо вам! Кстати, крышу крыл еще один наш сосед со своим другом. Саша, и тебе спасибо!

Когда строили террасу, пришлось переделывать трубу, подающую газ в дом. Стояли на очереди целый месяц, дожидаясь мастеров. Комнаты грел паровой котел, воду — газовый. Пристройка оставалась неотапливаемой. Мы добавили несколько секций батарей, купили насос, и там тоже стало тепло.

Долго решали вопрос с печью. Конечно, хорошо в зимний вечер прислониться к теплому кафелю, погреть бока на диванчике. Но наш очаг немного дымил. Плитку нужно было перекладывать. В итоге решили снести печь. В планах у нас — построить камин. Все-таки свой дом немыслим без такой уютной вещи.





Внутри сделали перепланировку. Прорезали в срубе дома проем, соединили пристройку и жилое пространство. Теперь кухню и столовую разделяет небольшая арка.





Стены полностью обшили ДСП, оклеили обоями, покрасили полы, постелили ковры. Со временем почистим пол до белизны и покроем его лаком. Жалко класть ламинат на такие прочные, ровные доски, которые резали когда-то в лесу специальной пилой.

Я часто заглядывала в интернет в надежде найти простые решения некоторым моим дизайнерским задумкам. Находила в основном нарядные и изысканные картинки для фешенебельных коттеджей, как говорится, «от кутюр». Для таких «кутюр» у меня не было купюр. Очередной раз приходилось брать бумагу и рисовать.





Однажды нарвалась на объявление «Муж на час!». Заинтересовал меня не сам призыв, а то, что этот «муж» предлагал все строительные и отделочные работы. Подумала тогда: «То, что нужно!» Хотела сделать перегородку из гипсокартона с небольшим арочным изгибом. Позвонила в фирму. Приятный женский голос сказал, что они согласны взять заказ по тарифу 5 рублей 88 копеек (это 3 доллара) за квадрат. «Но вы же не посмотрели на фронт работ, а уже беретесь?» «Если мы будем ездить по всем „фронтам“, то ничего не заработаем». Я с радостью согласилась.

С опаской встретила «мужа» на пороге. Уже тогда закралось сомнение, почему так дешево? Он оглядел комнату и весело сказал, что может приступать к работе. Я осторожно озвучила пожелания и спросила, сколько это будет стоить. «Не беспокойтесь, хозяюшка, договоримся!» На третий денья опять завела разговор о деньгах. Мужчина отложил гвозди и сказал: «Да-да, я вчера дома все подсчитал. Вот счет». Я ахнула: «Но здесь получается чуть ли не по 16 рублей (около 8 долларов) за квадратный метр! Как это?».





После этого я сделала вывод: пока не составлена смета и нет подписей обеих сторон, за дело не браться.

Внутреннее обустройство дома заняло больше времени, чем внешние работы. Комнаты мы отделали гипсокартоном, оклеили обоями, пристройку обшили вагонкой и покрасили пропиткой, поменяли полы. Кстати, все двери в доме муж смастерил сам из дерева.





Некоторые двери, которые когда-то делал отец, оставили «на память». Пусть в будущем смотрят наши наследники и удивляются: как без станка, одним рубанком, можно было сделать такую красоту!

Для реставрации мебели купили шлифовальную машинку, мебельный степлер, акриловую краску, лак и прочее. Первой нашей работой были два комода из старой советской стенки, потом стулья, за ними кресло и диванчик. А еще я восстановила немецкий кухонный гарнитур 1980 года. Использовала «самоклейку», лак, молдинги.





Заодно с домом мы восстановили и баньку, а за ней задний дворик. В парной перекрыли крышу и пристроили маленькую раздевалку. Еще нужен новый котел, новая внутренняя обшивка. Это оставили на весну.

Перед домом мы положили дорожку из плит, 11 метров. Работали всей дружной семьей. В скором времени доделаем бордюры. Посадили деревья и кусты. Ну, конечно же, и цветы! Их у меня очень много!





Во сколько нам это обошлось? Подсчитать невозможно. Мне муж сказал: «Сложи наши пенсии и отними на питание, на коммунальные расходы, на страховку, на бензин, на починку машины и так далее». Часто занимали деньги у соседей, копили сами. Мы начали стройку в апреле 2013-го, работ хватит еще года на два. Основные расходы такие:

крыша — 1200 рублей;

канализация — 2500 рублей;

забор — 400 рублей;

дорожка — 300 рублей;

отопление 300 рублей;

ванная — 800 рублей;

утепление и покраска дома — 400 рублей;

терраса -100 рублей;

гараж — 200 рублей.

Уже 6200 рублей, не считая внутренней отделки и реставрации мебели.

Совсем недавно пригласили мастера и освежили ванную комнату, соединив ее с туалетом. Стены и пол обложили плиткой, поменяли всю сантехнику, потолок обшили сайдингом.

И ещё хочу сказать самое главное. Мой отец хорошо себя чувствует. Недавно отметили его юбилей — 90 лет. Было и местное телевидение, и его «родной Дворец» во главе с директором, и ансамбль народной музыки «Ярица». Спасибо, что не забываете папу!

Как-то он сказал мне: «Знаешь, Милочка, я живу в раю». Что может быть лучше этих слов?

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