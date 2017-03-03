|
Юрий Зиссер получил награду "Лидер адвокатирования - 2016"
Награда "Лидер адвокатирования" Ассамблеи деловых кругов вручается второй год подряд среди штатных, внештатных сотрудников и волонтеров бизнес-ассоциаций и общественных некоммерческих организаций. В этом году обладателем почетной награды за многолетнее эффективное продвижение цивилизованных и прозрачных методов диалога бизнеса и государства стал основатель Белорусского портала TUT.BY — Юрий Анатольевич Зиссер.
Торжественное награждение прошло во время XVIII Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь в Национальной библиотеке. В мероприятии приняли участие предприниматели, представители региональных и отраслевых бизнес-ассоциаций Беларуси, руководители международных экономических и финансовых организаций.
На форуме представили проект "Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2017", а также обсудили вопросы развития национальной экономики, совершенствования делового климата страны, повышения эффективности диалога бизнеса и власти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Награда "Лидер адвокатирования" Ассамблеи деловых кругов вручается второй год подряд среди штатных, внештатных сотрудников и волонтеров бизнес-ассоциаций и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии