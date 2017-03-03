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Спортобзор: футбольная радость и разочарования в хоккее и биатлоне
04.03.2017 10:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Минувшая неделя оказалась богата на печальные события и разочарования, как в белорусском спорте, так и мировом, отметил на радио Sputnik Беларусь спортивный обозреватель информационного агентства Sputnik Максим Костьян.
Главной потерей недели стал уход из жизни легендарного советского хоккеиста Владимира Петрова. Знаменитая тройка Харламов — Михайлов — Петров стала легендой не только советского, но и всего мирового хоккея. Сейчас в живых остался только 72-летний Борис Михайлов, напомнил обозреватель.
По словам Костьяна, хоккейным разочарованием недели стал
"Результат, на мой взгляд, предсказуем. Кто-то даже зря съел номер своей газеты. И хоть это и печальная ирония, необходимо отметить, что нынешний сезон стал лучшим для "Динамо" за всю историю выступления команды в КХЛ. "Зубры" набрали 105 очков в регулярном чемпионате, и это их абсолютный рекорд", — сказал Костьян.
Обозреватель высказал надежду, что к новому сезону команда не растратит боевой настрой, а руководство клуба проведет грамотную кадровую политику и не отправит в отставку тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом, благодаря которому минчане добились заметных результатов.
По словам спортивного обозревателя, еще одним разочарованием недели стали выступления белорусов на очередном этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане, где в следующем году пройдут зимние Олимпийские игры.
"Этап кубка мира стартовал женским спринтом, и здесь
В пятницу в Пхенчхане в рамках седьмого этапа Кубка мира состоялась и мужская спринтерская гонка.
По словам обозревателя, радостные новости на уходящей неделе принес белорусский футбол. У национальной сборной Беларуси появился главный тренер. Команду возглавил отечественный специалист Игорь Криушенко, работающий в жодинском "Торпедо-БелАЗ".
"Планируется, что Криушенко будет совмещать работу в сборной и жодинском клубе. Совмещение должностей было его главным условием. Кстати, в прошлом сезоне жодинцы впервые стали обладателями Кубка Беларуси, когда обыграли в финале борисовский БАТЭ", — рассказал обозреватель.
Первый матч под руководством нового главного тренера национальная сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции в рамках отборочного турнира на ЧМ-2018.
Также спортивный обозреватель напомнил о том, что новый главный тренер появился и у молодежной сборной по футболу. Наставником команды стал известный специалист
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Вылет минского "Динамо" из Кубка Гагарина, этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане и назначение главного тренера национальной сборной по футболу — в обзоре...
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