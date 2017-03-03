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Спортобзор: футбольная радость и разочарования в хоккее и биатлоне

04.03.2017 10:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Минувшая неделя оказалась богата на печальные события и разочарования, как в белорусском спорте, так и мировом, отметил на радио Sputnik Беларусь спортивный обозреватель информационного агентства Sputnik Максим Костьян.

Главной потерей недели стал уход из жизни легендарного советского хоккеиста Владимира Петрова. Знаменитая тройка Харламов — Михайлов — Петров стала легендой не только советского, но и всего мирового хоккея. Сейчас в живых остался только 72-летний Борис Михайлов, напомнил обозреватель.

По словам Костьяна, хоккейным разочарованием недели стал вылет минского "Динамо" из Кубка Гагарина. Белорусский клуб прекратил борьбу за кубок, потерпев поражение в 1/8 плей-офф от ярославского "Локомотива".

"Результат, на мой взгляд, предсказуем. Кто-то даже зря съел номер своей газеты. И хоть это и печальная ирония, необходимо отметить, что нынешний сезон стал лучшим для "Динамо" за всю историю выступления команды в КХЛ. "Зубры" набрали 105 очков в регулярном чемпионате, и это их абсолютный рекорд", — сказал Костьян.

Обозреватель высказал надежду, что к новому сезону команда не растратит боевой настрой, а руководство клуба проведет грамотную кадровую политику и не отправит в отставку тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом, благодаря которому минчане добились заметных результатов.   

По словам спортивного обозревателя, еще одним разочарованием недели стали выступления белорусов на очередном этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане, где в следующем году пройдут зимние Олимпийские игры.

"Этап кубка мира стартовал женским спринтом, и здесь белорусские биатлонистки не порадовали результатами. Лучшее место у Ирины Кривко — 19-е, Дарья Домрачева 20-я", — отметил обозреватель.

В пятницу в Пхенчхане в рамках седьмого этапа Кубка мира состоялась и мужская спринтерская гонка. Трое из четырех белорусских биатлонистов не попали в топ-30. Лучший результат у белорусов показал Сергей Бочарников, у которого 30-е место. Сегодня, 4 марта, программу соревнований Кубка мира по биатлону продолжат мужской и женский пасьюты.

По словам обозревателя, радостные новости на уходящей неделе принес белорусский футбол. У национальной сборной Беларуси появился главный тренер. Команду возглавил отечественный специалист Игорь Криушенко, работающий в жодинском "Торпедо-БелАЗ". 

Спортобзор: футбольная радость и разочарования в хоккее и биатлоне
© Фото: ФК "Торпедо-БелАЗ"
У сборной Беларуси по футболу появился главный тренер

"Планируется, что Криушенко будет совмещать работу в сборной и жодинском клубе. Совмещение должностей было его главным условием. Кстати, в прошлом сезоне жодинцы впервые стали обладателями Кубка Беларуси, когда обыграли в финале борисовский БАТЭ", — рассказал обозреватель.

Первый матч под руководством нового главного тренера национальная сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции в рамках отборочного турнира на ЧМ-2018.

Также спортивный обозреватель напомнил о том, что новый главный тренер появился и у молодежной сборной по футболу. Наставником команды стал известный специалист Людас Румбутис. В марте "молодежка" под управлением Румбутиса проведет два товарищеских матча — против сборных Литвы и Латвии.

Полную версию обзора спортивных событий недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Вылет минского "Динамо" из Кубка Гагарина, этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане и назначение главного тренера национальной сборной по футболу — в обзоре...

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