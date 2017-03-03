Российская премьера FAW Besturn X80 прошла минувшим летом на Московском автосалоне, а на днях на калининградском заводе "Автотор" началась отверточная сборка кроссовера длиной 4,58 м, в основе которого лежит платформа Mazda6 первого поколения.





Примечательно, что в Китае уже продается модернизированная версия «восьмидесятки», для которой доступен 186-сильный турбодвигатель объемом 1,8 л. В России же будет продаваться дореформенная версия с атмосферным бензиновым мотором объемом 2 л и мощностью 142 л.с., коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и 5-ступенчатый «автомат».





Китайский переднеприводный «паркетник» будет предлагаться с тремя комплектациями на выбор, базовое оснащение включает ABS, две подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер и CD-проигрыватель.





Продажи Besturn X80 начнутся в апреле, но цены пока не оглашены. По предварительной информации, за самую простую версию «китайца» попросят более миллиона российских рублей (около 18 500 долларов по нынешнему курсу).