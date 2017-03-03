Первоначально идея налогов с тунеядцев носила четкий посыл: платить должны те, кто скрывает свои немаленькие доходы, якобы нигде не работает — и заставить их участвовать в «финансировании государственных расходов». Но в итоге в «социальные иждивенцы» были записаны те, кто действительно не может найти работу из-за тяжелой экономической ситуации в Беларуси. В нашем обзоре мы нашли такие автомобили, которые подойдут истинным иждивенцам, нигде «не работающим». Чтобы было видно издалека — тунеядец поехал!

Toyota Land Cruiser 200 — 68 400 рублей





Начнем с азов. Toyota Land Cruiser 200 даже 2011 года выпуска остается автомобилем для избранных, но желающих немного сэкономить, потому что под капотом у этого экземпляра — 4,5-литровый дизельный двигатель. Пробег — 196 тысяч километров. Это юбилейная версия внедорожника «60th Anniversary», которая подразумевает максимальную комплектацию. Пробег, конечно, немаленький, но ведь на статус это не влияет.

Chevrolet Camaro — 75 800 рублей





Ярко-красный мускул-кар с пробегом всего 75 тысяч километров . Спортивный, громкий — что еще нужно, чтобы выделиться из толпы и привлечь к себе внимание? Этот Chevrolet Camaro — еще не самый мощный. Под капотом здесь установлен базовый 3,6-литровый V6, но это компенсируется большим количеством тюнинга.

Infiniti JX — 77 900 рублей





Это в США Infiniti JX — просто большой семейный кроссовер. А в Беларуси эта японская марка имеет статус сугубо пафосный. А если еще и в тюнинге, то вообще держись. Хотя технически автомобиль не представляет собой ничего интересного. Привод — передний или полный, мотор — 3,5 литра V6. JX занимает позицию ниже модели FX, но при этом имеет семь мест в пятиметровом кузове. Данный экземпляр — 2013 года выпуска , с пробегом 63 тысячи км и в очень хорошей комплектации. Выглядит этот минивэн-кроссовер внушительно, что и говорить, поэтому с удовольствием включаем его в наш список.

Jaguar XJ — 85 500 рублей





Белоснежный британский лимузин — тоже отличный способ подчеркнуть свой завидный статус. Особенно если это версия Long, как в нашем каталоге объявлений . Автомобиль 2013 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров. Под капотом у него установлен самый мощный в гамме 510-сильный 5-литровый двигатель, так что этот представительский седан не только шикарный, но и очень быстрый.

Bentley Continental GT — 85 500 рублей





Еще один британский аристократ, но со спортивным уклоном, отыскался в нашей базе объявлений. Автомобиль 2005 года выпуска с пробегом 102 тысячи км . 6 литров, 12 цилиндров, 650 «лошадей» и безусловный имидж автомобиля «не для всех» в полной мере оправдывают цену 12-летнего спортивного купе.

Range Rover — 142 515 рублей





Внедорожник с комфортом и роскошью лимузина — это про Range Rover. Особенно если он в богато оснащенной версии Autobiography, как в нашем объявлении . Автомобиль 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч км оснащен пятилитровым бензиновым двигателем. Range Rover — для любителей пафоса, но с утонченным вкусом. Он не вызывающе роскошен, но уважать заставляет.

Mercedes-Benz S63 AMG — 230 874 рубля





Лидер нашего рейтинга — представительский седан со спортивным уклоном. Этот 3-летний экземпляр Mercedes-Benz с жалким пробегом 30 тысяч км оснащен 585-сильным двигателем и разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды. Это делает его самым быстрым автомобилем в нашем топе.

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