Новая платформа VEON предложит 235 миллионам пользователей возможность безопасно совершать мобильные платежи в один клик.

Mastercard * объявляет о сотрудничестве с VEON (ранее – VimpelCom), в результате которого в новую платформу VEON будет интегрирован сервис Masterpass **.

VEON – международная коммуникационная и технологическая компания, которая предлагает услуги мобильной связи и доступа в интернет, фиксированный широкополосный доступ и цифровое телевидение более чем 235 миллионам пользователей в 12 странах. Она планирует предложить своим абонентам возможность пополнять счет, а также приобретать контент и другие товары и услуги через новую мобильную платформу VEON с использованием онлайн сервиса Masterpass от Mastercard.

С Masterpass пользователи VEON получат все преимущества быстрой и безопасной оплаты в один клик – будь то пополнение счета мобильного или покупка в интернет-магазине. Masterpass хранит всю платежную информацию, в т.ч. данные банковских карт как Mastercard, так и других платежных систем, в одном удобном и безопасном месте.

Чтобы совершить транзакцию, пользователям VEON будет достаточно просто нажать кнопку «Оплата Masterpass».

«VEON – наша новая персональная интернет-платформа, которая объединяет коммуникацию с покупателем, возможность обмена сообщениями и все то, что может предложить интернет. Она использует мощный анализ данных и искусственный интеллект, чтобы пользователи сами контролировали процесс шопинга, а платформа будет в нужное время отбирать релевантную для них информацию, предложения и сервисы. Покупка вещей в Интернете должна быть простой и удобной не создавать неудобств, иначе покупатель может отказаться от нее. Именно поэтому партнерство с Mastercard так важно для нас. Пользователи VEON смогут открывать для себя новые возможности, делать покупки и пользоваться различными услугами и сервисами в один клик с Masterpass», – прокомментировал Эджей Хенна, директор по развитию мобильных финансовых сервисов, VEON.

Йорн Ламберт, вице-президент Mastercard по развитию цифровых каналов связи и регионов, отметил: «Миллионы клиентов VEON теперь могут пользоваться преимуществами быстрой и простой оплаты покупок в один клик. А торгово-сервисные предприятия-партнеры получат доступ к огромной базе покупателей-клиентов VEON. Мы, в свою очередь, способствуем появлению подобных решений на глобальном уровне».

Mastercard и VEON связывает многолетнее сотрудничество. В рамках нового плана по его развитию глобальное присутствие Mastercard позволит VEON вывести свою новую платформу на другие рынки.

Широкая база из 235 миллионов абонентов VEON и интеграция в новую платформу сервиса Masterpass, который сделает мобильные платежи еще удобнее, позволят телекоммуникационной компании стать привлекательным партнером для торгово-сервисных предприятий, так как покупки станут проще, что может способствовать росту доходов ритейлеров и снижению их издержек. Это также позволит VEON открыть пользователям доступ к новым сервисам через их мобильные устройства.

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