Белорусская милиция 4 марта отмечает свой профессиональный праздник. В этом году традиционные торжественные мероприятия приобретают особый смысл, в связи с круглой датой — 100-летием отечественных органов внутренних дел.

Конечно, даже в этот день не стоит уподобляться авторам передовиц советских газет и петь панегирики отечественной правоохранительной системе, однако имеет смысл сказать, что белорусскому МВД действительно есть чем гордиться. Преступность в нашей стране, увы, не побеждена (да и вряд ли это возможно до дня Страшного Суда), но привычный «блатной» криминальный мир сузился до масштабов грязной старой квартиры, заваленной бутылками из-под дешевого спиртного, а часто лагерной шконки, где нет и этих примитивных «радостей».

Недаром, всемирно известный статистический ресурс numbeo.com в своем ежегодном рейтинге криминогенной обстановки в мире поставил Беларусь фактически на самую вершину. По данным ресурса, наша страна занимает 10-е место в мире с точки зрения безопасности, а соответствующий индекс оставляет 77,74 пункта из 100 возможных показателей. Интересно, что всего в топ-10 оказались лишь четыре европейские страны: Беларусь, Австрия, Дания и Грузия, а у занявшего первое место Катара индекс безопасности лишь немногим выше — 84,30. Столь же высоко исследователи оценивают и безопасность белорусской столицы: среди 315 мегаполисов Минск занял 26-е место. Такой результат выглядит особенно выигрышно в сравнении с соседями. Ведь если верить рейтингу, то вероятность того, что в белорусской столице путешественник не станет объектом преступных посягательств во время ночной прогулки, составила 76,11 баллов. В то время как в Москве и Киеве этот показатель на порядок ниже — 46,13 и 42,33 соответственно.

«Хочешь сесть в тюрьму — поезжай в Беларусь» — криминальная мудрость

К сожалению, сейчас многим кажется, что этот результат появился сам собой, по умолчанию. К безопасности, как и ко всему хорошему, люди быстро привыкают и начинают требовать чего-то большего, напоминая порой капризных детей, которые сначала просят колбасу вместо каши, а потом кашу вместо колбасы. Между тем, для тех, чья молодость и подростковые годы пришлись на «лихие» 90-е и даже начало «сытых» 2000-х, понимание безопасности отнюдь не пустой звук. Потому как все эти «пожарники», «морозовские», «поселковые», «шалаевские, «лосевские», «щавлики», «наумы», «трацы» это не выдумка сценаристов фильма «Зона», а вполне себе часть нашей новейшей истории, когда вчерашние неудавшиеся спортсмены, уголовники и инъекционные наркоманы ходили в уважаемых «людях», «решали вопросы», «крышевали», пили, ели, танцевали и убивали.

Специалистам известно, что летопись белорусского криминала не может «похвастаться» долгой историей, однако кровавых страниц в ней достаточно. На счету одной гомельской банды Морозова десятки загубленных жизней, а многие очевидцы тех событий до сих пор боятся говорить о кошмарных днях, казалось бы давно минувших.

К слову сказать, не прекращается борьба с организованным криминалом и сейчас. Немногие знают, но на оперативных учетах ГУБОПиК МВД числятся 6 граждан Беларуси, считающихся в различных кругах «ворами в законе». Не стоит перечислять их имена, обсуждать степень «авторитетности» и «чистоты короны», равно как и принадлежность к различным преступным кланам, однако нужно подчеркнуть, что большинство этих преступников в последние годы были изобличены и задержаны правоохранительными органами, а впоследствии осуждены белорусским судом.

Между тем, привлечь к ответственности «генералов» преступного мира это самая сложная задача, так как обычно эти лица находятся в тени и жар загребают чужими руками. Не зря МВД предлагает инициировать ряд изменений в УК, предполагающих определение криминальных статусов «вор в законе», «положенец», «смотрящий» и отдельную санкцию вплоть до пожизненного заключения за деяния «совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии».

Неприкасаемых нет

Отдельно можно вспомнить успехи белорусских правоохранителей в борьбе с наркотизацией общества. И если с т.н. «конспиративными» наркотиками ситуация находится под относительным контролем с начала 2000-х, то еще 2-3 года назад складывалось ощущение, что наркотики легальные («спайсы», неочищенные семена мака — «бубки») практически захватывают нашу страну. Путем принципиальных законодательных решений и слаженной работы оперативно-следственных подразделений удалось серьезным образом оздоровить ситуацию, которая характеризуется международными экспертами как «одна из лучших в Европе».

Понятие «легальный наркотик» изжито из отечественного криминального словаря в принципе, а торговцы, действующие в составе организованной группы, пачками «уезжают» в места не столь отдаленные на срок от 10 до 15 лет. В этой связи немаловажно, что неприкасаемых в Беларуси нет и, наряду с другими бандитами, длительные сроки заключения получили старшие офицеры КГБ и МВД, покрывавшие наркобизнес.

Конечно, нужно сказать несколько слов и болевых точках милиции. Случаются прецеденты взяточничества, формализма, ошибок, грубости, хамства и невнимательного отношения к гражданам. Есть и преступления, которые не раскрываются годами и, возможно, не будут раскрыты никогда. При этом каждый скандал с участием милиции разносится диким ветром по интернету с подачи определенных сил и вызывает бурю негодования продвинутых пользователей. При этом, страшно представить, какого накала достигли бы интернет-страсти, если бы белорусские милиционеры вдруг «случайно» подстрелили прохожих как снайпер из охраны президента Франции или по любому поводу открывали огонь на поражение, как их американские коллеги. Зарплата полковника белорусской милиции часто не превышает 600 долларов, однако ни одно «громкое» коррупционное дело не заканчивалось выявлением у взяточника целых комнат, набитых иностранной валютой, как у «борцов с преступностью» одной соседней страны. Многих снимали с должности за бутылку коньяка, за незаконно полученный участок земли, за неформальные отношения с коммерсантами…

Естественно, это не оправдывает нарушителей: взялся охранять закон, изволь сам быть кристально честным, однако, как говорится, все познается в сравнении. От добра добра не ищут, поэтому надо совершенствовать и приумножать то, что у нас есть, а не хаять и разрушать. Тем более, что Украина, на которую в прямом смысле молятся отечественные «революционеры» и «щелкоперы», явно не лучший пример для подражания.