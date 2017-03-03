﻿ На улице Орловской водитель Peugeot с 2,74 промилле совершил ДТП. 21.by
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На улице Орловской водитель Peugeot с 2,74 промилле совершил ДТП

04.03.2017 10:26 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием пьяного водителя произошла 4 марта, около 08.00, на столичной улице Орловской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.


Фото: ГАИ Центрального района

По предварительной информации, 41-летний водитель Peugeot ехал со стороны проспекта Победителей в направлении Нововиленской. Напротив РНПЦ «Мать и дитя» он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части.

— У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Инспекторы доставили его на медосвидетельствование, которое показало 2,74 промилле алкоголя, — сказали в ГАИ.


Фото: ГАИ Центрального района

Фото: ГАИ Центрального района

Если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель или что пьяный садится за руль и планирует ехать — позвоните в дежурную часть ГАИ (в Минске — 222−17−17) или 102. Возможно, вы спасете чью-то жизнь.

 
Теги: Минск
 
 
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