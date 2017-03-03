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На улице Орловской водитель Peugeot с 2,74 промилле совершил ДТП
Авария с участием пьяного водителя произошла 4 марта, около 08.00, на столичной улице Орловской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.
По предварительной информации, 41-летний водитель Peugeot ехал со стороны проспекта Победителей в направлении Нововиленской. Напротив РНПЦ «Мать и дитя» он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части.
— У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Инспекторы доставили его на медосвидетельствование, которое показало 2,74 промилле алкоголя, — сказали в ГАИ.
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Авария произошла 4 марта, около 08.00.
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