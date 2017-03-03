Авария с участием пьяного водителя произошла 4 марта, около 08.00, на столичной улице Орловской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.



Фото: ГАИ Центрального района

По предварительной информации, 41-летний водитель Peugeot ехал со стороны проспекта Победителей в направлении Нововиленской. Напротив РНПЦ «Мать и дитя» он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части.

— У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Инспекторы доставили его на медосвидетельствование, которое показало 2,74 промилле алкоголя, — сказали в ГАИ.



Фото: ГАИ Центрального района



Фото: ГАИ Центрального района

Если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель или что пьяный садится за руль и планирует ехать — позвоните в дежурную часть ГАИ (в Минске — 222−17−17) или 102. Возможно, вы спасете чью-то жизнь.