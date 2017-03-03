Заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси полковник милиции Владимир Тихиня рассказал Sputnik о том, как важно не допустить криминальный капитал в страну, для чего "нужны" воры в законе, а также про уголовное дело в отношении криминального авторитета Лебедя Борисовского, который никогда не был судим и сейчас скрывается в Европе.

Агентство приводит наиболее интересные высказывания белорусского Глеба Жеглова "без купюр".

Советская и постсоветская коронация

— Самым первым коронованным вором в законе на территории Белорусской ССР был покойный Лев Эпштейн — "Лева Бельмо". Его короновали еще при Советском Союзе, здесь у него были и остаются корни, здесь его родственники.

Понятие вора в законе в советской Беларуси не прижилось. Только после распада Союза криминальные авторитеты начали "официально" говорить, что они "воры".

Вторым таким же авторитетным "вором", который до сих пор входит в элиту воровского движения России, в те времена был Александр Захаров, Шурик Витебский. С ним и сейчас все считаются, он не лезет в клановые межусобицы, является основателем славянского крыла воровского движения на постсоветском пространстве.

В середине 90-х уже в суверенной Беларуси начали короновать "воров в законе". Сначала это был Петр Науменко (Петька Наум), потом короновали Щавлика, Бирю, Тимоху, Мамонтенка, Траца, Галея, Лукаша. Повышенное внимание со стороны "воров в законе" к Беларуси в те годы объяснялось тем, что она — транзитное государство. Нужно было, чтобы кто-то контролировал ситуацию — на границе, на таможенных переходах, то есть именно там, где криминал мог зарабатывать деньги. Вот с учетом этого и была проведена такая "массовая" коронация.

Как проталкивали своих

— В Беларуси тогда было много "воров в законе", которые выдвигались от криминальных группировок. Проталкивали своих. Так сделали "морозовская", "солдатская", "гомельская" группировки. Они пролоббировали получение "воровской короны" Мамонтенку. Но впоследствии он сел на наркотики и выбросился из окна.

Такая же ситуация была и с "поселковыми", они "протолкнули" Сашу Трощевского. Он оказался умнее Мамонтенка и без вредных привычек. Но с ним другая беда приключилась: он начал вникать в финансовые вопросы "поселковых". Вот его и убрали. Если говорить о судьбах белорусских "воров в законе", которых короновали в 90-е, то следует отметить, что кто-то умер от наркотиков, кто пропал без вести, кого-то застрелили.



© Sputnik / Анна Нефедова "Воры в законе"

Основателем воровского "общака" в те годы был криминальный авторитет Юрий Полшков. Именно он начал убеждать белорусских криминальных авторитетов собирать деньги — для "подогрева" зон, для оплаты адвокатов, для подкупа правоохранительных органов, судей.

От Бири до Куши — три года без "авторитета"

— С 2009 по 2011 год в Беларуси не было "воров в законе". До 2009 года последним "вором", который влиял на ситуацию в криминальной среде в Беларуси, был Владимир Бирюков (Биря). Мы постоянно документировали преступную деятельность Бирюкова в 2008 году. Он начал скупать недвижимость на территории Бобруйска. Люди привозили ему деньги в чемоданах. А он скупал СТО, административные здания. Формально выигрывал на аукционах, делал ремонт в зданиях и потом продавал за большие деньги. Тогда он скупил в Бобруйске 8 или 10 объектов недвижимости.

Мы установили лиц, которые помогали Бире, привлекли их к уголовной ответственности, возбудили в отношении него уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность и "отмывание" доходов, полученных нелегальным путем. Бирюкова объявили в розыск, его "подельников" осудили на 8-9 лет. Кое-кто уже освободился. Мы тогда доказали, что недвижимость была куплена на бандитские деньги, после суда все пошло в доход государства. Бирюков не выдержал — умер в конце февраля 2009 года. И на территории РБ не осталось ни одного "вора в законе" — Тимошенко отбывал срок в Германии, Галеев прятался то в России, то Швеции.

Но в мае 2011 года в Москве был коронован Александр Кушнеров (Куша). В том году освободился из мест лишения свободы. Он был авторитетным — 27 лет отсидел, был "положенцем" (криминальным авторитетом, отвечающим за положение дел на той или иной территории — Sputnik), смотрящим от Деда Хасана, который его лично короновал. В то время началась борьба между двумя воровскими кланами, которые конкурировали на постсоветском пространстве, один из них возглавлял Дед Хасан. А когда идет война между кланами — короновать "воров" не должны. Но так получилось, что короновали пять человек, в том числе и белорусского Кушнерова.

Криминальный авторитет Кушнеров был судим за убийства и приговорен к высшей мере наказания, но этот приговор заменили на 15 лет лишения свободы. По нашей оперативной информации, за изменение срока в середине 90-х "зашла" сумма в размере 100 тысяч долларов.

Где сейчас Куша? После того, как он отбыл наказание, мы его выпроводили за пределы Беларуси. Он уже год проживает в Турции, где периодически общается с российскими "ворами в законе", налаживает контакты. В минувшее воскресенье (26 февраля — Sputnik) прилетел в Беларусь. Мы в курсе, он постоянно находится под нашим контролем. Мы знаем, что он приезжает в Беларусь — встретится с семьей, сходит на кладбище к родителем, к брату.

Коронация в Дубае и задержание в России

— В Дубай в 2012 году были коронованы сразу четверо граждан Беларуси. Мы узнали о коронации за три дня. Еще должны были ехать в Дубай пару человек. Но мы смогли провести мероприятия и не выпустить их страны. В общем, получилось так, что в 2012 году на территории Беларуси появилось сразу четыре молодых вора в законе: Павел Алексеевич по кличке "Паштет", Руслан Лебедев (Лебедь), Александр Медведев (Медвежонок) и Олег Герасимович (Му-Му).

Для нас, что скрывать, это был шок. Все привыкли, что "воров" в Беларуси нет уже несколько лет, и внезапно появилось сразу четыре. И мы начали с коллегами из России проводить мероприятия в отношении их.

Мы подняли их всю подноготную коронованных "воров", выяснили, что это обычные бывшие заключенные. Медвежонок контролировал белорусских гастарбайтеров, которые ездили работать на стройки в Россию. Он был первый из четверых, в отношении которого мы возбудили уголовное дело — за вымогательство, к тому времени он уже отбывал наказание в России. Потом мы возбудили уголовное дело за нарушение надзора в отношении Му-Му, который по указанию Тимохи сразу же уехал на Урал, в Екатеринбург. Там сильная белорусская диаспора, в основном спортсмены, которые твердо "стоят на ногах". В то время смотрящим за ними был Тимур Свердловский, племянник Деда Хасана. Когда он умер, Му-Му хотел забрать вотчину под свой контроль, но не успел — его задержали за наркотики, осудили и депортировали из РФ в Беларусь. Здесь в отношении него было возбуждено уголовное дело за нарушение надзора.

Белорусов, которые были коронованы в Дубай, задержали в России. Это была крупная операция по задержанию, которую мы провели совместно с российскими коллегами. На Николиной горе под Москвой была большая воровская сходка, праздновали день рождения Тимохи. Там и были задержаны Медвежонок и Паштет.

Все получили сроки, кто-то уже отсидел. У всех у них в 2017 году закончился срок запрета на въезд в Россию.



© Sputnik / Анна Нефедова Книга "Воры в законе"

В настоящее время по инициативе ГУБОПиК всем белорусским "ворам в законе" наложен пожизненный запрет на посещение Российской Федерации. Троим "ворам" этот запрет уже объявлен с применением средств видеофиксации.

Про традиции и сходки

— Следует отметить, что воровские традиции угасают. Раньше не судимых не короновали. Кандидат на воровскую корону должен быть судимым, "положенцем", уголовным авторитетом, обладать определенными качествами. Он должен был все тяготы мест лишения свободы на себе почувствовать, чтобы быть способным принять правильное решение. Ну, а кто такой, к примеру, Лебедь? Если Медвежонка, карманника, который общался с "ворами" в России, и Му-Му, "смотрящего" за тюрьмой в Могилеве, еще знали, то кто такой Лебедь или Паша Паштет? Никто!

На территории Беларуси воровских "сходок", как было в 90-е годы, уже практически не проводят. Хотя пару лет назад мы один "сходняк" задержали. Это был день рождения криминального авторитета, на сходку приехал старый авторитетный "вор в законе" Вася Бандит, с ним приехали "воры" — вместе с "белорусской диаспорой" их было человек 30. Мы этот "сходняк" задержали, всех поставили на учет, провели профилактическую беседу.

Но каких-то разборок, всей атрибутики криминальной жизни, которая была в начале 90-х, сейчас, конечно, нет. Эти люди в основном решают вопросы с "подогревом" зон — собирают деньги с ранее судимых, с родственников и отправляют в зоны. Их человек 20 по всей стране, мы их всех знаем наперечет. Они находятся под нашим контролем. Хотят поиграть — пусть поиграют. Но такого, как было раньше — когда "смотрящий" был чуть ли не главнее мэра города — такого сейчас нет.

Новость для Лебедя Борисовского

— Из всех "воров в законе" никогда не был судим Руслан Лебедев. Он был у "вора в законе" Тимохи бухгалтером, решал все финансовые вопросы, связанные с его деятельностью. Мы думаем, что Тимошенко в знак благодарности представил его на "коронацию", хотя тот и не был ранее судим. Сразу же после коронации Лебедев уехал за пределы Беларуси и постоянно живет в Литве, Латвии, Германии. Но мы недавно возбудили в отношении него уголовное дело по ч.4 ст. 205 "Кража" Уголовного кодекса Беларуси. Когда он еще не был "вором в законе", была совершена крупная кража у предпринимателя. Лебедев объявлен в межгосударственный розыск, выдана санкция арест.

Про "своих" и "чужих"

— Мы контролируем ситуацию с криминалитетом. Меня нужно в этом вопросе понять правильно. Я ни в коем разе не приветствую того, что в стране должны быть "воры в законе". Я всю жизнь с ними борюсь. Но лучше свои, чем залетные.

Поясню. В 2013-2014 годах до 100 российских "воров" пересекали нашу границу, останавливались на несколько дней. В прошлом году только 15 "воров" проехали транзитом. Потому что знают, что в стране есть свои "воры в законе", и они контролируют ситуацию. Мы всех наших "воров в законе" знаем, контролируем. Они являются сдерживающим фактором. С ними считаются воры из других государств.

Хочу отметить, что наши "воры" тоже не хотят чужих здесь видеть.

Мы не пустим сюда криминальный капитал

— Для нас же, в свою очередь, самое главное — не допустить сюда российских "воров в законе", которые имеют криминальные деньги.

В настоящее время большую обеспокоенность, чем "воры в законе", у нас вызывает то, что криминальные авторитеты легализовались. Приведу красноречивый пример. В 90-е годы у одного из "воров" был ничем не примечательный молодой водитель. А сейчас он легализованный коммерсант, который владеет сотнями миллионов долларов, вхож во многие кабинеты к чиновникам. Он поднялся на деньгах, которые были заработаны в 90-е годы, когда он был возле "вора в законе", потом возле "поселковых", потом контролировал один из таможенных переходов.

И таких, как я называю, легализованных криминальных авторитетов у нас не один и не два. И с ними чиновники здороваются и разговаривают. Думаю, что не все чиновники знают, с кем имеют дело. Но уже некоторым мы открыли глаза.

Я всегда говорил и буду повторять — прежде, чем с кем-то общаться, нужно посмотреть, возможно ли заработать в Беларуси миллионы долларов. Если ты большой руководитель, грамотный и умный чиновник, ты можешь и должен узнать информацию о том, кто приходит к тебе в кабинет и ведет разговоры "за бизнес". А мы готовы помочь с информацией.

И я не согласен с тем, что в Беларуси нет организованной преступности. Все привыкли считать, что оргпреступность — это банды, которые воруют и вымогают, как это было в 90-е годы прошлого века.

Но сейчас уже не те времена. Оргпреступность действует все более профессионально и скрытно, она сплачивается. Эти люди лезут в экономику, организуют свой бизнес и легализуют преступные доходы.

Мы прогнозируем и просчитываем ситуацию с оргпреступностью не только с учетом ситуации в Беларуси, но и в других странах. Поэтому, кто бы что ни планировал — рука всегда на пульсе. Мы не пустим в страну криминальный капитал — ни российский, ни украинский — чтобы они легализовались на нашей территории, все скупили и начали нами управлять. Такого не будет.