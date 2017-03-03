



Кинозрители могут считать, что им хорошо известно, что требуется, чтобы стать разведчиком.

Они воспитаны на примере Джеймса Бонда, агента 007, который проходит по жизни, оставляя за собой след из поверженных врагов и покоренных женщин, пишет ВВС .

Этот образ отличается некоторым цинизмом - в нем умело обыгрывается обаяние насилия, секса и техники, плюс добавлена романтика.

В наши дни британская разведка стремится держаться от этого образа подальше.

Но при этом она испытывает потребность в рекламе с целью набора новых сотрудников. В понедельник Секретная разведывательная служба, более известная как МИ-6, выпустила на киноэкраны первый в своей истории рекламный ролик, рассчитанный на привлечение соискателей, на Джеймса Бонда совсем не похожих.

В этой кинорекламе присутствует молодая женщина не слишком английской наружности, которая демонстрирует свои способности по установлению контакта с людьми в самых разных жизненных ситуациях. Голос за кадром говорит, что эта дама не работает в разведке, но ее бы туда с удовольствием приняли.

А вот белых мужчин с холодными глазами убийцы просят не беспокоиться.

"Многие считают, что нам требуется в качестве коллеги новый Дэниэл Крейг (актер, который исполняет роль Джеймса Бонда)", - говорит в беседе с репортером газеты Guardian нынешняя глава кампании по рекрутированию в МИ-6, представившаяся лишь как Сара.

"На самом деле он не был бы принят к нам на работу", - отмечает она.

Британские разведчики давно сталкиваются с устойчивым стереотипом в представлениях публики о типичном агенте, созданным в романах Иэна Флеминга и их экранизациях.

Целью нового киноролика является развенчание этого ложного образа в глазах общественности.

"Мы стремимся привлечь людей, которые никогда не помышляли о службе в разведке", - говорит Сара.

"Люди обычно сами решают, что они не могут претендовать на эту работу, - говорит глава отдела кадров МИ-6, назвавшийся Марком. - Мы хотим помешать этому. Мы хотим, чтобы наши новые сотрудники представляли полный срез общества".

Особое внимание в рамках новой компании по набору кандидатов будет уделяться женщинам и этническим меньшинствам, которые пока что недостаточно представлены в штате МИ-6.

Другой чертой этой кампании является возвращение к старому методу вербовки в университетах Оксфорда и Кембриджа, когда профессор клал на плечо студента руку и мягко предлагал ему работу в разведке.

Сущность этого метода сохранится, но применяться он будет в самых разных местах и организациях.

Одновременно смягчаются требования к престижу диплома о высшем образовании - столь же важными признается практический опыт работы в самых разных сферах жизни.

Как следует из киноролика, особое внимание при поисках подходящих кандидатов будет уделяться навыкам общения и способности влиять на людей.