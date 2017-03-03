Авария произошла 3 марта, около 12.10, на трассе Р16 Тюхиничи — Высокое — граница Республики Польша.





Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, по предварительной информации, 43-летний водитель Volkswagen Jetta ехал в направлении деревни Большие Мотыкалы и на 5-м километре дороги совершил попутное столкновение с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 3-летний мальчик, его госпитализировали. Ребенок в момент аварии находился на руках у матери, сидевшей на заднем сиденье.







