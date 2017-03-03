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В Брестском районе VW врезался автобус: пострадал 3-летний ребенок, которого держала на руках мама
Авария произошла 3 марта, около 12.10, на трассе Р16 Тюхиничи — Высокое — граница Республики Польша.
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В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 3-летний мальчик, его госпитализировали. Ребенок в момент аварии находился на руках у матери, сидевшей на заднем сиденье.
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Авария произошла 3 марта, около 12.10, на трассе Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Республики Польша.
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