В олимпийской трассе в Пхенчхане продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодняшний соревновательный день начинается с женского преследования на 10 километров.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Ирина Кривко стартует 19-й (+1.41), Дарья Домрачева - 20-й (+1.42), Надежда Скардино - 22-й (+1.48), Дарья Юркевич - 57-й (+2.49).

Первой же убежит Лаура Дальмайер, которую будут преследовать Тириль Экхофф (+0.08) и Анаис Шевалье (+0.42).

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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