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Белорусские биатлонистки соревнуются в преследовании. Мультимедийный онлайн TUT!
В олимпийской трассе в Пхенчхане продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодняшний соревновательный день начинается с женского преследования на 10 километров.
Ирина Кривко стартует 19-й (+1.41), Дарья Домрачева - 20-й (+1.42), Надежда Скардино - 22-й (+1.48), Дарья Юркевич - 57-й (+2.49).
Первой же убежит Лаура Дальмайер, которую будут преследовать Тириль Экхофф (+0.08) и Анаис Шевалье (+0.42).
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В олимпийской трассе в Пхенчхане продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодняшний соревновательный день начинается с женского преследования на 10 километров.
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