﻿ Врачи потеряли 110 рублей, а преподаватели - 190. Как изменились зарплаты бюджетников в январе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Врачи потеряли 110 рублей, а преподаватели - 190. Как изменились зарплаты бюджетников в январе

04.03.2017 12:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Средняя зарплата бюджетников в январе упала на 7,7% по сравнению с декабрем и составила 561,5 рубля. За прошлый месяц их получки снизились почти на 47 рублей. При этом январские заработки бюджетников на 159,2 рубля отставали от средних по стране.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Зарплатными лидерами в январе стали минские бюджетники, которые получали в среднем 693 рубля рубля, а аутсайдерами — работники Брестской области (515,1 рубля).

В прошлом месяце зарплаты бюджетников упали во всех областях и Минске. Больше всего получки сократились в организациях Минска — на 143,5 рубля.

Средние зарплаты бюджетников, в рублях
Регион Зарплата в январе Как изменилась зарплата к декабрю
Минск 693 -143,5
Могилевская область 544,5 -10,4
Витебская область 540,6 -12
Минская область 537,8 -29
Гомельская область 526,1 -12,9
Гродненская область 518,9 -36,4
Брестская область 515,1 -39,2

В образовании средняя зарплата в январе составила 520,4 рубля. Это на 5% меньше, чем в декабре прошлого года. Учителя получали в прошлом месяце 637,6 рубля (это на 2,5% или 10,5 рубля меньше, чем в декабре), а профессорско-преподавательский состав — 873,7 рубля (это 18,5% или 189,5 рубля меньше, чем в декабре).

В здравоохранении в январе в среднем зарабатывали 574,5 рубля. Это на 74 рубля меньше, чем в декабре. Врачи получали в прошлом месяце 908 рубля (-110 рублей к декабрю), а средний медперсонал — 574 рубля (-60,5 рубля к декабрю).

Реальная зарплата бюджетников, которую рассчитывают с учетом инфляции, в январе упала на 8,5% по сравнению с декабрем. Больше всего она сократилась в Минске — на 17,9%.

Напомним, в феврале Совмин подписал постановление, позволяющее увеличить зарплаты бюджетникам и другим приравненным к ним работникам. К тарифной ставке установят повышающие коэффициенты. Конкретные размеры повышения будут определять руководители организаций на местах.

По планам правительства, до 2020 года бюджетники будут получать не ниже 80% от средней зарплаты по стране. В январе этот показатель составил 77,9%.

Читайте также
Средняя зарплата выросла в январе только в трех районах, а в остальных упала
«Как прожить на зарплату меньше 500 долларов?». Сколько получают белорусы с «денежными» фамилиями
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе зарплаты бюджетников упали во всех областях и Минске. Больше всего они сократились в Минске - на 143,5 рубля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Брестском районе VW врезался автобус: пострадал 3-летний ребенок, которого держала на руках мама
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика