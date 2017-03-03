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Врачи потеряли 110 рублей, а преподаватели - 190. Как изменились зарплаты бюджетников в январе
Средняя зарплата бюджетников в январе упала на 7,7% по сравнению с декабрем и составила 561,5 рубля. За прошлый месяц их получки снизились почти на 47 рублей. При этом январские заработки бюджетников на 159,2 рубля отставали от
Зарплатными лидерами в январе стали минские бюджетники, которые получали в среднем 693 рубля рубля, а аутсайдерами — работники Брестской области (515,1 рубля).
В прошлом месяце зарплаты бюджетников упали во всех областях и Минске. Больше всего получки сократились в организациях Минска — на 143,5 рубля.
В образовании средняя зарплата в январе составила 520,4 рубля. Это на 5% меньше, чем в декабре прошлого года. Учителя получали в прошлом месяце 637,6 рубля (это на 2,5% или 10,5 рубля меньше, чем в декабре), а профессорско-преподавательский состав — 873,7 рубля (это 18,5% или 189,5 рубля меньше, чем в декабре).
В здравоохранении в январе в среднем зарабатывали 574,5 рубля. Это на 74 рубля меньше, чем в декабре. Врачи получали в прошлом месяце 908 рубля (-110 рублей к декабрю), а средний медперсонал — 574 рубля (-60,5 рубля к декабрю).
Реальная зарплата бюджетников, которую рассчитывают с учетом инфляции, в январе упала на 8,5% по сравнению с декабрем. Больше всего она сократилась в Минске — на 17,9%.
Напомним, в феврале Совмин
По планам правительства, до 2020 года бюджетники будут получать не ниже 80% от средней зарплаты по стране. В январе этот показатель
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В январе зарплаты бюджетников упали во всех областях и Минске. Больше всего они сократились в Минске - на 143,5 рубля.
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