В день столетнего юбилея минской милиции историю отечественных правоохранительных органов в лицах и фактах вместе с ведущим радио Sputnik Беларусь Александром Кривошеевым вспоминал полковник милиции в отставке, председатель совета ветеранов органов внутренних дел ГУВД Мингорисполкома Анатолий Манюк.

Минская милиция была образована именно 4 марта 1917 года, в то время как советская, а вслед за ней и российская милиция отмечают свой профессиональный праздник 10 ноября, уточнил гость Sputnik.

Анатолий Манюк работал в ОБХСС в самые "горячие времена" — с середины 70-х и до 90-х годов прошлого века, в Ленинском РОВД прошел путь от рядового инспектора до начальника районного отдела.

"Иногда с коллегами начинали спорить, кто сколько с поличным задержал преступников. Всегда выигрывал спор, пока не напоролся на своего друга. Он работал в группе карманных воров, а их всегда задерживают только с поличным, выкатил статистику, и я пошел ему отдавать призовые. С тех пор больше не спорю", — вспоминал гость Sputnik.

На протяжении 8 лет в ОБХСС Анатолий Манюк занимался раскрытием преступлений в сфере продовольственной торговли. Одно из таких дел, когда на минском ликеро-водочном заводе преступники перекачивали водку по шлангу, запомнилось особенно и стало практически городской легендой.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: милиция заслужила высокую оценку белорусского народа

"У одного из преступников было метров 200 шланга. Он заполнял этот шланг водой, потом, сидя в кустах, с помощью камушка и веревки перекидывал через Свислочь и через забор на завод, где шланг помещался в емкость с водкой. Он на другом берегу открывал этот шланг, вода вытекала и тянула за собой водку, он заполнял ей целлофановые мешки с пробкой, отвозил в гараж, разливал, запечатывал и сбывал в ресторан "Планета", — рассказал Манюк.

По словам собеседника Sputnik, после раскрытия этого преступления у многих чиновников были очень большие неприятности. Но самое интересное произошло, когда правоохранители затребовали на заводе справку об ущербе. В ответе было сказано, что на заводе все на месте и никаких претензий нет.

"Мне на заводе предложили перемерить каждую бутылку, я тогда убедился, что в каждой бутылке порядка 20-30 грамм лишних. Такого вообще не бывает, что туда не доливают", — привел интересный факт Манюк.

Говоря о нынешнем состоянии дел в отечественной милиции, собеседник Sputnik отметил, что на уровень преступности в любом государстве влияет порядка 300 факторов, включая политическую и экономическую ситуацию.

"Да, у нас были непростые времена в 60-70-х годах, когда даже за то, что человек где-то нецензурно выразился, давали лишение свободы. Это был знаменитый указ по борьбе с хулиганством, когда люди на ровном месте получали сроки. А когда копнешь поглубже, человек в общем то ничего серьезного и не сделал. Сегодня все это относится не к преступлениям, а к административным нарушениям", — рассказал собеседник.

По словам Анатолия Манюка, уголовное и административное законодательство не должно опережать те процессы, которые происходят в обществе. Сегодня нет необходимости придумать законы, которые, возможно, когда-либо спустя годы найдут свое применение, отметил гость Sputnik.

Беседу с полковником милиции в отставке, председателем совета ветеранов органов внутренних дел ГУВД Мингорисполкома Анатолием Манюком в день столетнего юбилея белорусской милиции слушайте на радио Sputnik Беларусь.