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Маршем по главному проспекту: милиция вышла на парад
04.03.2017 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
В милицейском параде, посвященном 100-летию милиции, приняли участие более 1,2 тысяч человек и около 50 единиц автомобильной и мототехники.
В марше на проспекте Независимости прошло 17 пеших парадных расчетов, в которых приняли участие сотрудники различных подразделений органов внутренних дел. Кроме этого, в милицейском марше было представлено более 10 расчетов специальной техники, в том числе раритетные патрульные автомобили.
Как сообщили Sputnik в МВД, после шествия руководство ведомства проведет серию встреч с делегациями правоохранительных органов иностранных государств. Слова поздравления в юбилей ведомства белорусским стражам порядка выскажут гости из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Индии, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Сербии, Таджикистана и других стран, отметили в министерстве.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню милиции, также пройдут во всех территориальных органах внутренних дел, сказали в МВД.
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Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД приняли участие в торжественном марше на проспекте Независимости 4 марта.
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