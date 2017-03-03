В милицейском параде, посвященном 100-летию милиции, приняли участие более 1,2 тысяч человек и около 50 единиц автомобильной и мототехники.

В марше на проспекте Независимости прошло 17 пеших парадных расчетов, в которых приняли участие сотрудники различных подразделений органов внутренних дел. Кроме этого, в милицейском марше было представлено более 10 расчетов специальной техники, в том числе раритетные патрульные автомобили.

Как сообщили Sputnik в МВД, после шествия руководство ведомства проведет серию встреч с делегациями правоохранительных органов иностранных государств. Слова поздравления в юбилей ведомства белорусским стражам порядка выскажут гости из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Индии, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Сербии, Таджикистана и других стран, отметили в министерстве.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню милиции, также пройдут во всех территориальных органах внутренних дел, сказали в МВД.