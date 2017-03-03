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Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию белорусской милиции, прошли на минском проспекте Независимости.

Открывая торжества, перед собравшимися выступил Александр Лукашенко.

"Преступность отступает только там, где эффективно действуют все элементы правоохранительной системы. Поэтому, укрепляя органы внутренних дел, мы совершенствуем и другие составляющие национальной безопасности. Только в комплексе все преобразования могут дать необходимый и ожидаемый обществом результат", - заявил президент.

Однако центральным мероприятием стал праздника стал марш подразделений Министерства внутренних дел на проспекте Независимости. В шествии участвовало более 1,2 тыс. человек и 46 единиц автомобильной и мототехники. В парадном строю перед минчанами и гостями столицы прошли 17 пеших парадных расчетов, в которых были представлены самые разные подразделения МВД.











