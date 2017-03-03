Ожидается, что съёмки первой белорусской хоррор-картины начнутся в мае-июне. По словам Андрея Курейчика, автором идеи нового фильма стал Сергей Якубовский, который долгое время вынашивал идею о том, как иностранцы, приехавшие в Беларусь, в течение одной купальской ночи становятся участниками фантастических и ужасных событий на белорусских озерах.

"Мы взяли один из поджанров хоррора "слэшер", главные герои которого — это группа молодых людей. И дальше мы будем пытаться сделать хорошее, динамичное, молодежное кино, опираясь на местную мифологию и без налета оставшихся с советских времен стереотипов", — сказал Сирый.

В предварительной версии сценария первого белорусского "хоррор-муви" группа молодых людей из разных стран оказывается на заповедном белорусском озере в Купальскую ночь. В течение одной ночи герои сталкиваются как с мистическими "злыми силами", так и с криминальными элементами, сообщил Курейчик.

"Все начинается с прекрасной романтической истории. Любовь, большие надежды, счастливый межнациональный брак. И дальше случаются хоррор-перепады, которые призваны не только пугать, но еще и иронизировать над стереотипами", — рассказал Курейчик.

По словам создателей фильма, в настоящее время продолжаются кастинги для участия в съемках. Творческая группа приглашает молодых, интересных главных героев, которые смогут ярко и неожиданно сыграть в жанре хоррора. Еще около 3 месяцев займет подготовка. Запуск съемок запланирован на май-июнь, выход картины на экраны состоится осенью.

Кроме того, в планах компании "Новое кино" — ежегодные съемки 2-3 разножанровых проектов. Это коммерческое независимое кино, которое изначально не претендует на поддержку Министерства культуры.

"Мы пытаемся создать в Беларуси свою киноиндустрию, чтобы у зрителя был выбор белорусского кино. Поэтому кроме "Упырей" будет запущено еще, как минимум, два проекта. Даже если не успеем снять оба, еще один на экраны выйдет точно", — рассказал Курейчик.

Беседу о съемках первого белорусского фильма ужасов под рабочим названием "Упыри" с его создателями — сценаристом, режиссером, продюсером Андреем Курейчиком и режиссером, клипмейкером, музыкантом Максом Сирым слушайте на радио Sputnik Беларусь.