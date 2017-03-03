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В Беларуси на 10 генералов стало больше

04.03.2017 14:24 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси на 10 генералов стало больше

Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий.

Как сообщает президентская пресс-служба, воинское звание генерал-майора присвоено Александру Шкиренко, Александру Кареву, Сергею Феоктистову и Сергею Теребову.

Вадиму Синявскому, Александру Ковальчуку и Ивану Подгурскому присвоено специальное звание генерал-майора милиции.

Специальное звание генерал-майора юстиции присвоено Александру Рахманову и Владимиру Шалухину.

Прокурору Брестcкой области Виктору Климову присвоен классный чин государственного советника юстиции 3 класса, который также соответсвует званию генерал-майора.

 
 
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Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий.

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