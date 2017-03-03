Секс — одна из самых табуированных сфер жизни. Однако за последние годы ученым удалось объяснить многое, о чем мы раньше могли только догадываться. 42.TUT.BY выбрал несколько наиболее интересных научных работ, которые описывают разные аспекты интимной близости — от частоты, необходимой для счастья, до мифа «о семи секундах».



Фото: Reuters

«Каждые 7 секунд»

Вы наверняка слышали выражение о том, что мужчина думает о сексе каждые 7 секунд (и, возможно, недоумевали, если вы мужчина). В 2011 г. ученые решили проверить это утверждение и раздали двум сотням молодых людей специальные счетчики, чтобы фиксировать каждую такую мысль.

Выяснилось, что мужчин эротические мысли посещали в среднем 19 раз в сутки, а женщин — 10. О еде и сне добровольцы вспоминали примерно так же часто.

«Рекордсмен» этих испытаний за одни сутки подумал о сексе 388 раз — в среднем каждые 3,7 минуты. Даже этот показатель никак не согласуется с мифом о «7 секундах».

Сантиметры самооценки

Для многих мужчин источником тревоги является очень интимный вопрос: размер половых органов. Правда, исследования показывают, что многие склонны себя недооценивать.

Согласно данным ученых, средняя длина мужского пениса — 9,16 сантиметра в расслабленном состоянии и 13,12 сантиметра во время эрекции. К такому выводу пришли авторы масштабного метаисследования , которое объединило данные о строгих замерах половых органов у 15521 мужчин из разных стран.



Фото: Reuters

Ученые пытались найти связь между длиной полового органа и индексом массы тела, возрастом, расой и даже размером ноги. Многие данные оказались противоречивы, явных закономерностей обнаружить не удалось. Даже жители Нигерии в средних величинах не выделялись на общемировом фоне.

А вот ожидания женщин проверить удалось. В 2015 году американские ученые создали 100 разных моделей пенисов, распечатали их на 3D-принтере и предложили 75 волонтеркам сделать выбор.

Выяснилось, что для испытуемых оптимальной для «постоянных отношений» показалась модель с длиной 16 см и охватом 12,2 см. Для «партнера на одну ночь» женщины чаще выбирали чуть более крупный образец с длиной 16,25 см и обхватом 12,7 см.

Размер имеет значение?

Вот только размеры волнуют мужчин значительно больше, чем женщин.

В 2006 году исследователи опросили 52 тысяч человек на эту интимную тему. Выяснилось, что 85% женщин были довольны размером пениса своего партнера. При этом только 55% мужчин сказали, что удовлетворены собственными параметрами, а 45% хотели бы увеличить половой орган.



Изображение: 40 Days of Dating / vimeo.com

Сексолог Кеван Уайли из Королевского госпиталя в Шеффилде предложил для этого неравенства название — «синдром маленького пениса». К нему можно относить случаи беспокойства мужчины о недостаточном размере его гениталий в тех случаях, когда его измерения не выходят за пределы нормы.

Это состояние может включать в себя «навязчивые проверочные ритуалы» и вести к серьезным психологическим расстройствам. Источником этих комплексов может стать сравнение себя с друзьями в детстве, просмотр порнографии в подростковом возрасте или неудачный эпизод в отношениях.

Тем, кто страдает от такого синдрома, ученый советует «классические методы» — самообразование или краткосрочные психотерапевтические сеансы. Также может быть полезно чаще смотреться в зеркало в полный рост.

Чаще — не всегда лучше

Еще один вопрос, который может стать поводом для тревоги: какая частота близости может считаться нормальной?





Исследователь Тим Вэдсворт (Tim Wadsworth) проанализировал данные «глобального секс-опроса» в США, в котором приняли участие более 50 тысяч человек старше 18 лет. Результаты получились вот такими:

6,5% всех опрошенных вступали в близость 4 раза в неделю или чаще, 40% — 1−3 раза в неделю, 28% — 1−2 раза в месяц, 8% — один раз в год, 18% — ни разу за последний год.

Но всегда ли чаще — лучше? Канадские ученые изучили результаты опросов еще 30 тысяч американцев. Добровольцев просили рассказать об интимной близости, а также оценить свой уровень счастья. Оказалось, что парам не всегда следует гнаться за регулярностью.

«Хотя более частый секс связан с более высоким уровнем счастья, эта закономерность не так сильна на частоте большей, чем один раз в неделю, — объяснила автор работы Эми Мьюз. — Наши результаты показывают, что очень важно поддерживать тесную связь с вашим партнером. Но вам не обязательно заниматься сексом каждый день, пока вы ее поддерживаете».

Результаты оказались универсальны для мужчин и женщин, а также не зависели от возраста опрошенных. Правда, закономерность прослеживалась только у постоянных пар. А вот для одиночек частота не имела такого значения, важнее оказались другие факторы.

Целомудренные «миллениалы»

Кстати, современные молодые люди вступают в близость реже, чем это делали их родители. Американские исследователи собрали результаты опросов 25 тысяч человек из разных поколений о сексуальной активности в возрасте 20−24 лет.



Фото: cafe4eck.wordpress.com

Самыми целомудренными оказались «миллениалы» — те, кто родился в 1980—1990-х годах. Среди них к возрасту 20−24 года 15% не имели ни одного сексуального партнера.

Для тех, кто родился в 70-е и 80-е, этот показатель составлял 12%, а у представителей «поколения X», рожденных в 1960-е, «доля целомудрия» составила всего 6%.



По вертикали — доля людей, которые не занимались сексом до возраста 20−24 лет. По горизонтали — десятилетия, в которые они родились. Серые точки — данные наблюдений. Изображение: Archives of Sexual Behavior / springer.com

По мнению авторов работы, так получилось потому, что в последние годы молодые люди стали дольше жить с родителями, что может подавлять их сексуальную жизнь. К тому же у них намного больше вариантов развлечений, чем было у старших поколений: компьютерные игры, фильмы и сериалы. Также авторы не исключили влияния доступности порнографии.

Загадка женского оргазма

Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже всех. Это установили исследователи из США, когда проанализировали результаты опросов 52 тысяч американцев и разделили их по полу и сексуальной ориентации.

Выяснилось, что удовольствие от близости чаще получают гетеросексуальные мужчины: 95% опрошенных рассказали, что испытывали оргазм хотя бы раз за последний месяц. Для женщин показатель оказался намного ниже — только 65%. У геев и лесбиянок это значение составило 89% и 86% соответственно.



Кадр из фильма «Когда Гарри встретил Салли». Изображение: Castle Rock Entertainment, Nelson Entertainment / nplus1.ru

Причин у этой проблемы может быть несколько. На способность женщины получать удовольствие от секса влияет строение ее половых органов, а также множество психологических и эмоциональных факторов. Однозначного решения этой проблемы ученые пока не нашли.

Кстати, опросы на эту тему выявили «пропасть фальшивых оргазмов». К примеру, в одном из недавних исследований 85% мужчин рассказали о том, что их партнерша во время последней близости испытала оргазм. Но о себе такое смогли сказать только 64% опрошенных женщин. Исследователи сделали вывод, что мужчины либо были не в курсе реального положения дел, либо сами слукавили, отвечая на вопросы.

Простой способ поправить здоровье

Секс полезен для здоровья — и это тоже факт, доказанный научно. Интимная близость не только позволяет проявить физическую активность, но и помогает снизить риск множества болезней.



Фото: Reuters

Итак, записывайте: регулярный секс нормализует давление, помогает преодолеть волнение перед важным мероприятием, облегчает головную боль, способствует выводу камней из почек и даже снижает шанс подхватить простуду. Кстати, нет никаких данных и о вреде мастурбации.

Если вы женщина — регулярный секс может улучшить память на слова (но не на лица) и заметно — на 30 — 70% — повысить болевой порог.

Если вы мужчина, сексуальная активность дает еще больше известных плюсов: сокращает вероятность развития импотенции (после 55 лет), снижает риск заболевания раком простаты и даже уменьшает шанс инфаркта.