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Лукашенко в День милиции присвоил генеральские звания
04.03.2017 15:04 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий, сообщили в президентской пресс-службе.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Воинское звание генерал-майора присвоено Александру Шкиренко, Александру Кареву, Сергею Феоктистову и Сергею Теребову. Вадиму Синявскому, Александру Ковальчуку и Ивану Подгурскому присвоено специальное звание генерал-майора милиции", — сообщили в пресс-службе главы государства.
Специальное звание генерал-майора юстиции присвоено Александру Рахманову и Владимиру Шалухину, отметили в пресс-службе.
Прокурору Брестской области Виктору Климову присвоен классный чин государственного советника юстиции 3 класса, уточнили в президентской пресс-службе.
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Прокурору Брестской области присвоено генеральской звание, кроме этого, генеральские погоны вручены еще восьми сотрудникам правоохранительных органов.
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