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Фуркад выиграл гонку преследования, Бочарников показал лучший результат в карьере
Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане.
Фуркад стартовал первым, не допустил ни одного промаха и на 34 секунды опередил Антона Шипулин. Россиян также стрелял чисто и смог отыграть 21 позицию.
Третьим стал победитель спринта австриец Юлиан Эберхард (0+2+0+1).
Сергей Бочарников (0+0+0+0) показал свой лучший результат в карьере, поднявшись с 30-го на 18-е место.
Владимир Чепелин (0+1+2+2) с 34-й позиции опустился на 36-ю. Максим Воробей (2+1+1+1) — с 33-й на 54-ю.
В воскресенье этап Кубка мира завершится двумя эстафетными гонками.
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Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане.
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