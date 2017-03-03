Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Фуркад стартовал первым, не допустил ни одного промаха и на 34 секунды опередил Антона Шипулин. Россиян также стрелял чисто и смог отыграть 21 позицию.

Третьим стал победитель спринта австриец Юлиан Эберхард (0+2+0+1).

Сергей Бочарников (0+0+0+0) показал свой лучший результат в карьере, поднявшись с 30-го на 18-е место.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Владимир Чепелин (0+1+2+2) с 34-й позиции опустился на 36-ю. Максим Воробей (2+1+1+1) — с 33-й на 54-ю.

В воскресенье этап Кубка мира завершится двумя эстафетными гонками.