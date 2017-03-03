Женщины зарабатывают меньше мужчин, выполняя одну и ту же работу. Но тратить на покупки им приходится больше: женские товары зачастую стоят дороже, чем аналогичные вещи для мужчин, об этом говорят многочисленные исследования в разных странах. Такую разницу в ценах прозвали «налогом на розовое», ведь по сути при идентичных характеристиках товара женщинам приходится платить как раз за его внешние качества — «девчачий» цвет, приятный запах и другое. Журналист FINANCE.TUT.BY прошелся по минским магазинам и заглянул на интернет-сайты, чтобы понять, переплачивают ли в Беларуси женщины за товары, идентичные с мужскими.



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Самокат для девочек в два раза дороже, чем для мальчиков

Американское исследование, проведенное по заказу мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, показало , что товары, ориентированные на женщин, стоят в среднем на 7% больше, чем мужские товары. Причем это касается разнообразных товаров для самых разных возрастов: от детских игрушек до предметов личной гигиены и одежды. Например, самокат розового цвета, ориентированный на девочек, стоит почти в два раза дороже самоката «нейтрального» красного цвета. Сравнив 800 продуктов, авторы исследования — специалисты управления по делам потребителей Нью-Йорка — выяснили, что за соответствующие своему гендеру вещи дамы платят больше в 42 случаях из 100. На этой разнице женщины теряют 1351 доллар в год, если покупают все то же самое, что и мужчины.





Такая же ситуация сложилась и во Франции, Канаде и Австралии. Но самая разительная разница в «мужских» и «женских» ценах оказалась в Великобритании. Там женщины, согласно исследованию газеты The Times, платят на 37% больше.

Борцы за права женщин называют разницу в ценах на одинаковые товары проявлением повседневной дискриминации. Существование налога на розовое они объясняют психологическими особенностями женщин: они в принципе тратят больше, а продукт, созданный как будто специально для них, воспринимается как гарантия качества. По мнению активистов, этим и пользуются маркетологии, устанавливая более высокий ценник на исключительно женские товары.

Маркетологи и производители парируют, что разница в цене — это не ущемление прав женщин, а «объективные факторы», которые влияют на стоимость товара, абсолютно идентичные продукты найти очень тяжело.

Женщинам обходятся дороже пальто, дубленки, брюки

По данным Белстата, в январе женские брюки стоили в среднем 56,18 рубля, а мужские — 53,25 рубля. Заметно дороже обходились женские пальто и дубленки, чем мужские.

Как отличаются цены на мужские и женские товары, в рублях Товар Для женщин Для мужчин Брюки 56,18 53,25 Пальто демисезонное 207,23 162,48 Дубленка 687,11 626,77 Куртка 116,14 82,85 Свитер, джемпер из синтетики или смесовой пряжи 33,62 32,2 Пиджак 70,56 114,22 Костюм спортивный 60,83 71,76 Шляпа 41,50 25,4 Трусы 4,95 6,48 Полусапожки зимние и демисезонные 68,12 (для девочек) 64,24 (для мальчиков)

Зато женские трусы стоили дешевле мужских — 4,95 рубля против 6,48 рубля. Женщины в прошлом месяце могли также дешевле мужчин купить спортивный костюм.

Мужчине дороже «быть чистым»

Мы прошлись по магазинами и сравнили цены на мужские и женские товары. Больше всего женщинам приходится переплачивать за предметы личной гигиены. Разница в цене на них, согласно тому же американскому исследованию, достигает 13%. В Беларуси все немного иначе: во многих случаях разница в цене совсем не в пользу мужчин.

Например, мужские дезодоранты стоят дороже. Иногда разница составляет чуть ли не треть цены. Дезодорант Nivea для мужчин стоит 5,31 рубля, для женщин — 4,43. Разница в цене объясняется тем, что мужские дезодоранты мощнее: концентрация хлоргидрат алюминия здесь выше, производить их сложнее и дороже.







Тоже самое касается и антиперспирантов в виде спрея — за них мужчинам приходится платить на порядок больше.







Гель для бритья от Gilette для женщин стоит дороже. Разница, в зависимости от наименования, составляет от 5 до 20 копеек.







Что касается других принадлежностей для бритья, то тут в минусе мужчины. Набор 4 одноразовых станков со специальной смазывающей полоской для мужчин стоит 5,25 рубля, для женщин — 4,99 рубля.







Чисто женские шампуни и гели для душа встречаются редко. Выделяются как раз товары для мужчин — они чаще всего имеют темно-синий цвет и пометку for men. Стоят такие средства, как правило, одинаково с другими шампунями той же марки.







Некоторые продавцы во время скидок снижают цены на мужские и женские товары одной и той же марки. К примеру, шампунь для обоих полов на акции продавался за 1,84 рубля.







Мужские гели для душа стоит дороже. Например, за гель Dove мужчинам приходится переплачивать почти рубль.







Отечественные производители своими ценами также не дискриминируют женщин. Например, гели для душа для женщин от «Белиты» стоят от 2,68 до 3,05 рубля. Также варьируются цены и на гели для души из серий специально для мужчин.







Мужчины переплачивают за трусы, женщины — за джинсы

Женская одежда зачастую «богаче» мужской: в ней, как правило, больше деталей и дополнительной отделки — страз и вышивок. Как объясняют эксперты, поэтому она априори дороже. К тому же женщины больше следят за модой и покупают больше вещей, которые в тренде, он обходятся дороже.

Если речь идет об одежде и обуви, то здесь сравнивать можно базовые модели: однотонные футболки, простые джинсы, трикотаж. Обычная серая футболка в белорусском интернет-магазине стоит 8,4 рубля. Причем цена одинаковая на мужскую и женскую модель.







Дискриминация женщин проявляется в джинсах. В том же интернет-магазине женская модель Levis 501 стоит 329 рублей, в то время как мужская — на 20 рублей дешевле.







Одинаково стоят черные водолазки — около 40 рублей. Это с учетом того, что у них абсолютно разный состав. Основной материал мужской водолазки — хлопок, женской — вискоза. Причем цена одинаковая для водолазок всех цветов этой фирмы.







Практически все мужские и женские носки от Mark Formelle стоят одинаково — 2,39 рубля. Что касается нижнего белья, то трусы для мужчин от этого бренда стоят значительно дороже женских.







Девочек воспитывать затратней

На вещи для девочек, согласно исследованиям налога на розовый, уходит больше, чем для мальчиков. Игрушки и аксессуары для девочек стоят на 13% дороже, а одежда — на 4%. Причем чаще всего на цену влияет исключительно цвет товара: розовый традиционно считается для девочек, а голубой — для мальчиков.

Изучив белорусские интернет-магазины с товарами для детей, можно сказать, что расцветка не играет никакой роли. Чаще всего один и тот же товар стоит одинаково, в каком бы цвете он не продавался. Точно так и с одеждой для новорожденных — одна модель в разных цветах стоит одинаково.









Хотя с товарами для детей постарше это правило не всегда работает. Часто розовые вещи действительно обходятся дороже. Например, утепленный жилет Gap черного цвета стоит 119 рублей (без учета скидки), а идентичная по описанию модель ярко-розового цвета — 139 рублей.







Стеклоомыватель «специально для женщин»

Некоторые производители весьма неожиданно делят товары на мужские и женские. Например, фирма Sonax, занимающаяся производством средств по уходу за автомобилем, выпускает стеклоомыватель для женщин. Как говорится на сайте одного из магазинов, единственная особенность этого концентрата — «запах, популярный у женщин». На разных сайтах средство стоит по-разному, но везде — значительно больше, чем похожие средства этой же марки без маркировки «специально для женщин». Например, у одного продавца женский Sonax стоит 10,41 рубля, а обычный концентрат с запахом лимона — 7,98 рубля.





