Сегодня стало известно, что прокуратура города закончила проверку законности судебных решений о выселении собственников дома в Лебяжьем . Проверка была назначена 1 февраля после того, как минчанка Галина Игнатович забралась на башенный кран с требованием справедливого возмещение за сносимый дом. 3 марта семью Игнатовичей ознакомили с результатами «дополнительного рассмотрения гражданского дела». Оснований для опротестования прокурор города не усмотрел.





С момента приостановления решения суда Центрального района 1 февраля 2017 года прошел месяц. В письме от 28 феврале собственников дома по ул. Ржавецкая 77−1 городская прокуратура известила, что «В настоящее время на указанные судебные постановления прокурором города Минска принесен протест в порядке надзора, который направлен для рассмотрения в президиум Городского суда».

Однако вчера свой протест прокуратура отозвала. В письме о «Результатах дополнительного рассмотрения гражданского дела» говорится, что «оснований для опротестования состоявшихся по делу судебных актов не установлено, в связи с чем принесенный в порядке надзора протест отозван».









«Дело рассмотрено с учетом представленных доказательств, существенных нарушений норм материального и процессуального права не допущено», — говорится в письме за подписью прокурора города Минска.

Такой поворот дела шокировал членов семьи Игнатович: «Как так — вчера прокуратура выносит протест, а сегодня его отзывает? Вчера, значит, были нарушения, а теперь их уже нет… С содержанием протеста нас не ознакомили, но мы видели его. Теперь нас, наверное, будут выселять.»

Адвокат Татьяны Маринчик (супруги Ивана Игнатовича), в комментарии TUT.BY пояснил, что теперь решение Центрального суда вступает в силу и собственников в ближайшее время могут выселить в предоставляемые застройщиком квартиры.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, семье Галины Игнатович, которая протестовала на башенном кране с требованием справедливого возмещение за сносимый дом, суд постановил дать три двухкомнатные квартиры в домах по ул. Выготского, 133, ул. Руссиянова, 46, пр. Газета «Звязда», 69. Жильцы, 10 человек, уже сняты с регистрационного учета в доме на улице Ржавецкой. Их зарегистрировали в этих трех квартирах.

С решением собственники не согласны. Двое из них, — Галина Игнатович и ее бывший супруг Иван Игнатович, — претендуют на денежную компенсацию в размерах, соответствующих стоимости долей в доме. Семьи сыновей — на две квартиры общей площадью не менее 120 м².

Новую супругу Ивана Игнатовича, Татьяну Маринчик (она появилась и зарегистрировалась в доме, пока шли судебные заседания) в своем итоговом решении суд не учел. Теперь она единственный официальный жилец в доме по адресу: ул Ржавецкая, 77−1. Она претендует на выделение ей дополнительных 15 м² жилой площади.

Застройщик, компания «Тапас» считает, что она не имеет права на компенсацию за сносимое жилье и должна переселиться в квартиру, где уже зарегистрированы ее муж Иван и его бывшая супруга Галина.

20 февраля по иску «Тапаса» о выселении Маринчик Татьяны суд Центрального района вынес определение: приостановить производство по этому делу до окончания прокурорской проверки по надзорной жалобе.

Собственники дома в Лебяжьем намерены обжаловать судебные решения в Генеральной прокуратуре и дойти до Верховного суда.