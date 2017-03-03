﻿ Женщина, протестовавшая на кране: прокуратура согласилась с застройщиком, скоро могут выселить. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Женщина, протестовавшая на кране: прокуратура согласилась с застройщиком, скоро могут выселить

04.03.2017 15:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня стало известно, что прокуратура города закончила проверку законности судебных решений о выселении собственников дома в Лебяжьем. Проверка была назначена 1 февраля после того, как минчанка Галина Игнатович забралась на башенный кран с требованием справедливого возмещение за сносимый дом. 3 марта семью Игнатовичей ознакомили с результатами «дополнительного рассмотрения гражданского дела». Оснований для опротестования прокурор города не усмотрел.


С момента приостановления решения суда Центрального района 1 февраля 2017 года прошел месяц. В письме от 28 феврале собственников дома по ул. Ржавецкая 77−1 городская прокуратура известила, что «В настоящее время на указанные судебные постановления прокурором города Минска принесен протест в порядке надзора, который направлен для рассмотрения в президиум Городского суда».

Однако вчера свой протест прокуратура отозвала. В письме о «Результатах дополнительного рассмотрения гражданского дела» говорится, что «оснований для опротестования состоявшихся по делу судебных актов не установлено, в связи с чем принесенный в порядке надзора протест отозван».



«Дело рассмотрено с учетом представленных доказательств, существенных нарушений норм материального и процессуального права не допущено», — говорится в письме за подписью прокурора города Минска.

Такой поворот дела шокировал членов семьи Игнатович: «Как так — вчера прокуратура выносит протест, а сегодня его отзывает? Вчера, значит, были нарушения, а теперь их уже нет… С содержанием протеста нас не ознакомили, но мы видели его. Теперь нас, наверное, будут выселять.»

Адвокат Татьяны Маринчик (супруги Ивана Игнатовича), в комментарии TUT.BY пояснил, что теперь решение Центрального суда вступает в силу и собственников в ближайшее время могут выселить в предоставляемые застройщиком квартиры.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, семье Галины Игнатович, которая протестовала на башенном кране с требованием справедливого возмещение за сносимый дом, суд постановил дать три двухкомнатные квартиры в домах по ул. Выготского, 133, ул. Руссиянова, 46, пр. Газета «Звязда», 69. Жильцы, 10 человек, уже сняты с регистрационного учета в доме на улице Ржавецкой. Их зарегистрировали в этих трех квартирах.

С решением собственники не согласны. Двое из них, — Галина Игнатович и ее бывший супруг Иван Игнатович, — претендуют на денежную компенсацию в размерах, соответствующих стоимости долей в доме. Семьи сыновей — на две квартиры общей площадью не менее 120 м².

Новую супругу Ивана Игнатовича, Татьяну Маринчик (она появилась и зарегистрировалась в доме, пока шли судебные заседания) в своем итоговом решении суд не учел. Теперь она единственный официальный жилец в доме по адресу: ул Ржавецкая, 77−1. Она претендует на выделение ей дополнительных 15 м² жилой площади.

Застройщик, компания «Тапас» считает, что она не имеет права на компенсацию за сносимое жилье и должна переселиться в квартиру, где уже зарегистрированы ее муж Иван и его бывшая супруга Галина.

20 февраля по иску «Тапаса» о выселении Маринчик Татьяны суд Центрального района вынес определение: приостановить производство по этому делу до окончания прокурорской проверки по надзорной жалобе.

Собственники дома в Лебяжьем намерены обжаловать судебные решения в Генеральной прокуратуре и дойти до Верховного суда.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В решении суда, который поддержал застройщика, прокуратура не нашла ошибок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчины переплачивают за трусы, женщины - за джинсы. Как мы искали в магазинах "налог на розовое"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика