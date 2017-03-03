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Женщина, протестовавшая на кране: прокуратура согласилась с застройщиком, скоро могут выселить
Сегодня стало известно, что прокуратура города закончила проверку законности судебных решений о выселении собственников
С момента приостановления решения суда Центрального района 1 февраля 2017 года прошел месяц. В письме от 28 феврале собственников дома по ул. Ржавецкая 77−1 городская прокуратура известила, что «В настоящее время на указанные судебные постановления прокурором города Минска принесен протест в порядке надзора, который направлен для рассмотрения в президиум Городского суда».
Однако вчера свой протест прокуратура отозвала. В письме о «Результатах дополнительного рассмотрения гражданского дела» говорится, что «оснований для опротестования состоявшихся по делу судебных актов не установлено, в связи с чем принесенный в порядке надзора протест отозван».
«Дело рассмотрено с учетом представленных доказательств, существенных нарушений норм материального и процессуального права не допущено», — говорится в письме за подписью прокурора города Минска.
Такой поворот дела шокировал членов семьи Игнатович: «Как так — вчера прокуратура выносит протест, а сегодня его отзывает? Вчера, значит, были нарушения, а теперь их уже нет… С содержанием протеста нас не ознакомили, но мы видели его. Теперь нас, наверное, будут выселять.»
Адвокат Татьяны Маринчик (супруги Ивана Игнатовича), в комментарии TUT.BY пояснил, что теперь решение Центрального суда вступает в силу и собственников в ближайшее время могут выселить в предоставляемые застройщиком квартиры.
Напомним, семье Галины Игнатович, которая протестовала
С решением собственники не согласны. Двое из них, — Галина Игнатович и ее бывший супруг Иван Игнатович, — претендуют на денежную компенсацию в размерах, соответствующих стоимости долей в доме. Семьи сыновей — на две квартиры общей площадью не менее 120 м².
Новую супругу Ивана Игнатовича, Татьяну Маринчик (она появилась и зарегистрировалась в доме, пока шли судебные заседания) в своем итоговом решении суд не учел. Теперь она единственный официальный жилец в доме по адресу: ул Ржавецкая, 77−1. Она претендует на выделение ей дополнительных 15 м² жилой площади.
Застройщик, компания «Тапас» считает, что она не имеет права на компенсацию за сносимое жилье и должна переселиться в квартиру, где уже зарегистрированы ее муж Иван и его бывшая супруга Галина.
20 февраля по иску «Тапаса»
Собственники дома в Лебяжьем намерены обжаловать судебные решения в Генеральной прокуратуре и дойти до Верховного суда.
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В решении суда, который поддержал застройщика, прокуратура не нашла ошибок.
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