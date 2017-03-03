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"Вечерний Ургант" переснял первую сцену "Ла-Ла Ленд" в московской пробке
Команда «Вечернего Урганта» повторила первую сцену из фильма «Ла-Ла Ленд», перенеся ее действие в московскую пробку. Ролик стремительно набирает популярность.
Сам телеведущий Иван Урган в шутку отмечает, что потому-то фильм и не получил «Оскар», мол, куда лос-анджелесской пробке до московских. Среди участников сцены — ведущие передачи и певица Елка. Съемки проходили на строящемся участке Ховринского путепровода.
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Команда "Вечернего Урганта" повторила открывающую сцену из "Ла-Ла Ленда", перенеся ее действие в московскую пробку.
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