﻿ "Вечерний Ургант" переснял первую сцену "Ла-Ла Ленд" в московской пробке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Вечерний Ургант" переснял первую сцену "Ла-Ла Ленд" в московской пробке

04.03.2017 16:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Команда «Вечернего Урганта» повторила первую сцену из фильма «Ла-Ла Ленд», перенеся ее действие в московскую пробку. Ролик стремительно набирает популярность.

Сам телеведущий Иван Урган в шутку отмечает, что потому-то фильм и не получил «Оскар», мол, куда лос-анджелесской пробке до московских. Среди участников сцены — ведущие передачи и певица Елка. Съемки проходили на строящемся участке Ховринского путепровода.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда "Вечернего Урганта" повторила открывающую сцену из "Ла-Ла Ленда", перенеся ее действие в московскую пробку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Женщина, протестовавшая на кране: прокуратура согласилась с застройщиком, скоро могут выселить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика