Команда «Вечернего Урганта» повторила первую сцену из фильма «Ла-Ла Ленд», перенеся ее действие в московскую пробку. Ролик стремительно набирает популярность.

Сам телеведущий Иван Урган в шутку отмечает, что потому-то фильм и не получил «Оскар», мол, куда лос-анджелесской пробке до московских. Среди участников сцены — ведущие передачи и певица Елка. Съемки проходили на строящемся участке Ховринского путепровода.

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