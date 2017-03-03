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«Газпром» разъяснил подорожание газа для Беларуси до 141 доллара за тыс кубометров

04.03.2017 16:02 — Разное | Ежедневник  
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«Газпром» разъяснил подорожание газа для Беларуси до 141 доллара за тыс кубометров

Российский газ для Белоруссии с 1 января 2017 года подорожал на 6,81%, до 141,1 доллара за 1 тыс кубометров, следует из письма заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева министру энергетики Александру Новаку.

Топ-менеджер объяснил, почему цена для Беларуси не может стать такой же, как в России, сообщает РБК.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев 25 января 2017 года в письме министру энергетики России ответил на доводы Минэнерго Беларуси о том, почему цена на российский газ не может быть равнодоходной, и раскрыл​ стоимость газа для Беларуси в 2017 году. Как следует из документа, газовая монополия определяет цену топлива по формуле, в которой учитываются: цена газа в Ямало-Ненецком автономном округе (на 1 января 2017 года составляла 2,395 тыс. российских рублей за 1 тыс. куб. м), стоимость транспортировки и хранения газа в 2016 году (99,93 доллара за 1 тыс. куб. м), курс доллара к рублю (1 января составлял 60,65 руб. за 1 доллар) и поправочный коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен в США (1,7%, долларовая инфляция. — РБК). В итоге цена на газ достигает 141,11 доллара за 1 тыс. куб. м, что на 6,81% выше уровня 2016 года (132 доллара за 1 тыс. куб. м) ​.

Представитель Минэнерго отказался комментировать письмо Голубева Новаку, пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов от комментариев также отказался.

 
 
 
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Российский газ для Белоруссии с 1 января 2017 года подорожал на 6,81%, до 141,1 доллара за 1 тыс кубометров, следует из письма заместителя председателя правления...

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