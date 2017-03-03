С понедельника у православных начался Великий пост. А это значит — никакого мяса, молочных продуктов, яиц и практически никакой рыбы 7 недель. Столичные заведения тоже подготовились: с 27 февраля по 15 апреля в кафе и ресторанах Минска появилось постное меню. AFISHA.TUT.BY подобрала 10 заведений города, в которых специальное меню будет действовать на постоянной основе, и узнала, во сколько это обойдется.





Где: ул. Кальварийская, 24; пр-т Независимости, 154; ул. Корженевского, 26; пр-т Победителей, 65.

«Амстердам» подготовился к Великому посту и предлагает большое многообразие блюд: например, можно попробовать красную фасоль в горшочке с соусом всего за 5 рублей или гречневый горшочек с лесными грибами за 6. Для тех, кто соблюдает пост частично, есть филе рыбы с гарниром из овощей за 15 рублей. Если вы хотите перекусить, то постный сытный салат стоимостью 12 рублей быстро утолит ваш голод.





Где: пр-т Независимости, 16; ул. Я. Коласа, 37; пр-т Независимости, 89; ул. Бобруйская, 6. Время работы: c 08:00 до 23:00.

Сеть кафе «Васильки» приготовит соте из баклажанов стоимостью 9 рублей 70 копеек для тех, кто решит соблюдать Великий пост. А еще супы по очень демократичным ценам — в целом, пообедать в «Васильках» можно за 6 рублей. Любителям сладкого предлагается домашнее мороженое из ананасов и бананов, и всего за 4 рубля 70 копеек.





Где: ул. К. Маркса, 26; ул. Я. Коласа, 37; ТЦ «Экспобел»; пр-т Победителей, 89; ул. Громова, 20; пр. Независимости, 78; ул. К. Маркса, 9; ул. Лобанка, 94. Время работы: пн. — вс.: c 10:00 до 23:00.

Посетителей, соблюдающих Великий пост, «Пицца Темпо» готова удивить питательным и вкусным меню: крем-супом из нута (4 рубля 90 копеек), овощным карри с рисом и карпаччо из свеклы с паштетом из чечевицы и грибов (7 рублей 90 копеек). В меню есть даже постная пицца на домашнем ореховом соусе (8 рублей 50 копеек).





Где: ул. Максима Богдановича, 102; ул. Кирова, 6. Время работы: пн. — сб. 10:00 — 23:00, вс. 12:00 — 23:00.

Настоящее изобилие постных блюд предлагает кафе «Эль Помидоро». Из холодных закусок — овощные салаты до 10 рублей, из горячих — скумбрия, запеченная в фольге (5 рублей 7 копеек) и обжаренные шампиньоны с картофелем (6 рублей 27 копеек). На обед подается постный суп всего за 1 рубль 72 копейки.



360.by

Где: пр-т Независимости, 25. Время работы: пн. — чт., вс. 12:00 — 01:00; пт. — сб. 12:00 — 03:00.

Пивной бар под названием «Гости» из года в год приводит в восторг своим разнообразным постным меню. Целых 17 блюд на любой вкус: салаты стоимостью до 13 рублей, супы за 6 рублей и большое количество горячих яств. Например, можно попробовать тушеного кальмара с овощным гарниром за 12 рублей.



stolle.by

Где: пр-т Независимости, 53; ул. Раковская, 38. Время работы: 10. 00 — 23. 00.

Всем известная пироговая «Штолле» не осталась в стороне и тоже соблюдает Великий пост. Из необычного — драники с икрой стоимостью 9 рублей 90 копеек, для тех, кто употребляет рыбные блюда, и юшка рыбацкая с грибами за 4 рубля 80 копеек.



Gusto.by

Где: ул. Ульяновская, 7. Время работы: 12.00 — 23.00.

Пивной ресторан «Старое русло» с живой музыкой по выходным предоставил постное меню: например, лосось на огне с овощами за 27 рублей гарантирует настоящее пиршество для тех, кто соблюдает Великий пост. Картофельные оладьи, фаршированные грибами, стоимостью 8 рублей 60 копеек и теплый салат из овощей за 11 рублей обещают не бить по карману и вкусно накормить.



gusto.by

Где: пр-т Машерова, 19. Время работы: пн - чт: 12:00 — 01:00, пт 12:00 — 09:00, сб 14:00 — 09:00, вс 14:00 — 01:00.

«Семь комнат» радует своих гостей специальным приложением — постным меню. Взять на десерт можно печеное яблоко с вишней и орехом под медовым соусом всего за 8 рублей 50 копеек, из горячего попробовать кольца кальмара на овощном ложе за 13 рублей, а на второе здесь готовят овощной суп с кусочками семги и брокколи — 6 рублей 50 копеек.



Gusto.by

Где: пр-т Независимости, 34. Время работы: пн - чт: с 9:00 до 24:00, пт: с 9:00 до 01:00, сб: с 12:00 до 01:00, вс: с 12:00 до 24:00.

Кафе «Скиф» на площади Победы обещает поразить интересным постным меню: попробовать минестроне можно за 5 рублей, запеченные баклажаны с овощами за 9 рублей и фруктовый десерт с необычным названием «Мачедония» за 4 рубля 50 копеек. Особенность меню в «Скифе» — большое количество солений.





Где: ул. Бобруйская, 6; ул. Янки Купалы, 17.

Union Coffee соблюдают традиции и предлагают отметить Великий пост кус-кусом с жульеном из овощей (7 рублей 50 копеек), карпаччо из свеклы (6 рублей) и томатным супом-пюре (3 рубля 50 копеек). А на десерт повара готовят яблоко, запеченное с медом, за 4 рубля 50 копеек.