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Белорусской милиции 100 лет: кто приехал поздравить
04.03.2017 16:58 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар — Sputnik. Более 15 делегаций правоохранительных органов приехали в Беларусь, чтобы принять участие в торжествах по случаю 100-летия белорусской милиции, сообщили в МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
В день 100-летия белорусской милиции министр внутренних дел Игорь Шуневич провел встречу с делегациями правоохранительных органов иностранных государств.
"Глава милицейского ведомства принял поздравления от коллег из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Катара, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, России, Сербии, Таджикистана", — сообщили Sputnik в субботу в пресс-службе МВД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Парад в Минске, посвященный 100-летию милиции
Также в мероприятии приняли участие представители Бюро по координации борьбы с оргпреступностью СНГ, отметили в МВД.
По словам Шуневича, для всех стран мира проблемой является угрозы общественной безопасности, связанные с преступностью во всех ее формах и проявлениях.
"Защитить жизнь и здоровье людей, оградить от посягательств на их имущество — такова общая задача правоохранителей во всем мире", — сказал министр.
Шуневич наградил прибывших руководителей иностранных правоохранительных ведомств
© Sputnik / Виктор Толочко
Медаль "100 лет белорусской милиции"
В частности, начальник генеральной полиции Сербии Владимир Ребич отметил, что его "поразил" торжественный марш милиции с участием оперативной ретро-техники.
"Вернувшись в свою страну, я расскажу обо всем этом коллегам и близким. Расскажу также, какой Минск чистый и красивый город, какие в Беларуси живут приветливые и дружелюбные люди", — сказал Ребич.
© Sputnik / Виктор Толочко
В свою очередь начальник Госполиции Латвии Интс Кюзис отметил, что ему особенно интересно было присутствовать на торжествах к 100-летию милиции Беларуси, так как латвийские полицейские будут отмечать эту дату уже в следующем году.
"Чувствуется, что за каждым праздничным мероприятием стоит серьезная подготовка, четко выработанный сценарий, который позволяет самому шаг за шагом пройти сквозь вековую историю белорусской милиции", — сказал он.
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