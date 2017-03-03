МИНСК, 4 мар — Sputnik. Более 15 делегаций правоохранительных органов приехали в Беларусь, чтобы принять участие в торжествах по случаю 100-летия белорусской милиции, сообщили в МВД.



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В день 100-летия белорусской милиции министр внутренних дел Игорь Шуневич провел встречу с делегациями правоохранительных органов иностранных государств.

"Глава милицейского ведомства принял поздравления от коллег из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Катара, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, России, Сербии, Таджикистана", — сообщили Sputnik в субботу в пресс-службе МВД Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Парад в Минске, посвященный 100-летию милиции

Также в мероприятии приняли участие представители Бюро по координации борьбы с оргпреступностью СНГ, отметили в МВД.

По словам Шуневича, для всех стран мира проблемой является угрозы общественной безопасности, связанные с преступностью во всех ее формах и проявлениях.

"Защитить жизнь и здоровье людей, оградить от посягательств на их имущество — такова общая задача правоохранителей во всем мире", — сказал министр.

Шуневич наградил прибывших руководителей иностранных правоохранительных ведомств юбилейными медалями "100 год міліціі Беларусі" , в свою очередь те вручили главе МВД Беларуси памятные подарки и сувениры.



© Sputnik / Виктор Толочко Медаль "100 лет белорусской милиции"

В частности, начальник генеральной полиции Сербии Владимир Ребич отметил, что его "поразил" торжественный марш милиции с участием оперативной ретро-техники.

"Вернувшись в свою страну, я расскажу обо всем этом коллегам и близким. Расскажу также, какой Минск чистый и красивый город, какие в Беларуси живут приветливые и дружелюбные люди", — сказал Ребич.



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В свою очередь начальник Госполиции Латвии Интс Кюзис отметил, что ему особенно интересно было присутствовать на торжествах к 100-летию милиции Беларуси, так как латвийские полицейские будут отмечать эту дату уже в следующем году.

"Чувствуется, что за каждым праздничным мероприятием стоит серьезная подготовка, четко выработанный сценарий, который позволяет самому шаг за шагом пройти сквозь вековую историю белорусской милиции", — сказал он.