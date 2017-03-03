О возможных действиях белорусской стороны в продолжение газового диалога с Россией после озвученной "Газпромом" новой цены на газ для Беларуси на радио Sputnik Беларусь рассказала экономический обозреватель информагентства Sputnik Елена Ольшанская.

В письме к министру энергетики РФ Александру Новаку заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев пояснил, почему выросла цена на газ для Беларуси и из чего она складывается, а также ответил на доводы Минэнерго Беларуси о том, почему цена на российский газ не может быть равнодоходной.

"Теперь мы можем посмотреть на знаменитую формулу "Ямал плюс транзит" более подробно. Фактически формула складывается из цены газа в Ямало-Ненецком автономном округе, стоимости транспортировки и хранения газа, курса доллара к российскому рублю и поправочного коэффициента, учитывающего долларовую инфляцию в США", — рассказала Ольшанская.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Газпром повысил цену газа для Беларуси до $141 за тысячу кубометров

По информации обозревателя, в самой формуле ничего не изменилось, но за счет того, что выросли все ее составляющие, цена газа для Беларуси увеличилась на 6,8% по сравнению с ценой в 132 доллара за тысячу кубометров газа в минувшем году.

"Естественно, белорусские потребители, в первую очередь, промышленный сектор, получают газ по более высоким ценам, потому что им приходится платить различные наценки. И "Белтопгаз", который занимается распределением и доставкой газа непостредственно потребителям, накладывает на эту цену свою наценку", — уточнила Ольшанская.

Ранее на этой неделе министр энергетики РФ Александр Новак озвучил обязательное условие продолжения "газовых переговоров" Беларуси и России — полный возврат белорусской стороной долга за газ в сумме 660 миллионов долларов.

Обозреватель уточнила, что сумма долга в 660 миллионов долларов достаточно чувствительна для Беларуси. По данным Минфина, внешний государственный долг страны в настоящее время достигает 13,5 миллиардов долларов. За два месяца 2017 года Беларусь потратила на выплату внешнего долга порядка 140 миллионов долларов.

"Это несопоставимые цифры при том, что в условиях сокращения поставок нефти белорусские НПЗ сейчас испытывают жестокий дефицит, падает экспорт белорусских нефтепродуктов, падает валютная выручка", — отметила Ольшанская.

По мнению многих экспертов в Минске, погашение 660-ти миллионов долларов долга зависит не столько от политической воли руководства страны, сколько от того, сможет ли Беларусь найти рефинансирование этой сумме.

"Здесь может быть и очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, и возможность получения внешних кредитов, например, китайских ресурсов, или средств от размещения белорусских евробондов. Вопрос исключительно в том, где взять деньги", — сказала Ольшанская.

Обозреватель предположила, какими могут быть дальнейшие действия белорусской стороны после повышения "Газпромом" цены на газ.

"В Минске существует негласная надежда, что поговорить о политических аспектах этого спорта смогут главы двух государств, возможно, в ближайшее время их встреча состоится. Пока же, как сообщает пресс-служба Кремля, в ближайшем графике Владимира Путина его контактов с Александром Лукашенко не значится", — сообщила Ольшанская.

Беседу с экономическим обозревателем информагентства Sputnik Еленой Ольшанской о повышении "Газпромом" цен на газ для Беларуси и возможных действиях белорусской стороны в продолжение "газового спора" слушайте на радио Sputnik Беларусь.