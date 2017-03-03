В Минске 4 марта проходит одиннадцатый форум создателей родовых поместий. Более 200 человек — уже поселившихся в поместьях или только готовящихся обустроится на природе — собрались сегодня на традиционную встречу. В рамках форума работает ярмарка, проходят круглые столы, читаются лекции.





Движение создателей родовых поместий в Беларуси началось в 2003 году — тогда несколько семей, вдохновленные книгами русского писателя Владимира Мегре, основали первые в Беларуси поместья. Сейчас 213 семей построили или строят свои поместья, по данным портала ecoby.info, с детьми это более 550 человек. Не все они придерживаются общей идеологии, но все отмечают: книги помогли сформироваться мечте об идеальной жизни. И жизнь эта никак не возможна в городе.





Кто-то из помещиков обустраивается в заброшенной деревне и предлагает присоединится другим добрым людям, кто-то сам присоединяется к развитым родовым поселениям. Самое крупное — «Росы» в Воложинском районе — тут живет постоянно 21 семья, подрастает 34 ребенка.









Чем отличаются создатели родовых поместий от деревенских жителей, сформулировала одна из помещиц, Екатерина: «Люди в деревне за работой перестают видеть красоту, вся их жизнь превращается постоянный тяжкий труд. Утеряна связь с землей, с космосом, люди перестают видеть красоту, природа перестает обеспечивать изобилие. У создателей родовых поместий другой взгляд, другие отношения с природой — и она дает все необходимое без таких трудозатрат».





В большинстве родовых поместий, действительно, нет животных. Даже во втором по величине поселении — только куры.

Впрочем, на открытии форума люди делились своими переживаниями: не все смогли окончательно оторваться от города прежде всего потому, что природа не может построить человеку дом. Из трудностей называлось и отсутствие нормативной базы.

В России создатели родовых поселений мечтают о том, чтобы каждой желающей создать родовое поместье семье выделялся бесплатно гектар земли, об этом же мечтают и белорусские помещики. Но пока движение — не массовое, доводить свои желания до верхов трудно.









Поэтому создатели родовых поместий активно говорят о себе, и готовы помогать единомышленникам.

— Есть поселения, куда можно приехать и увидеть: что такое жить в ладу с природой, с собой, с близкими. Как это — жить на земле, — говорят жители одного из поселений.

В рамках форума проходит и ярмарка. Главный ее смысл — накануне посевной обменяться семенами.





Но и купить тут можно то, что производят только в экопоселениях: мед, домашний хлеб, травяные сборы, сладости и цукаты, масла, одежду, которую сшили сами мастерицы, поделки из дерева.













В развлекательной части форума значатся хороводы и танцы, песни бардов.





В познавательной — лекции по печному делу, здоровому питанию и траволечению, земледелию и садоводству, воспитанию детей в условиях родовых поселений, психологии и т.д.





















Форум, который проходит в здании колледжа на Ваупшасова, уложился в один день. Традиционно собираются создатели родовых поместий два раза в год — ранней весной и поздней осенью.



