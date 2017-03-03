﻿ В Минске проходит форум создателей родовых поместий. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске проходит форум создателей родовых поместий

04.03.2017 17:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске 4 марта проходит одиннадцатый форум создателей родовых поместий. Более 200 человек — уже поселившихся в поместьях или только готовящихся обустроится на природе — собрались сегодня на традиционную встречу. В рамках форума работает ярмарка, проходят круглые столы, читаются лекции.


Движение создателей родовых поместий в Беларуси началось в 2003 году — тогда несколько семей, вдохновленные книгами русского писателя Владимира Мегре, основали первые в Беларуси поместья. Сейчас 213 семей построили или строят свои поместья, по данным портала ecoby.info, с детьми это более 550 человек. Не все они придерживаются общей идеологии, но все отмечают: книги помогли сформироваться мечте об идеальной жизни. И жизнь эта никак не возможна в городе.


Кто-то из помещиков обустраивается в заброшенной деревне и предлагает присоединится другим добрым людям, кто-то сам присоединяется к развитым родовым поселениям. Самое крупное — «Росы» в Воложинском районе — тут живет постоянно 21 семья, подрастает 34 ребенка.



Чем отличаются создатели родовых поместий от деревенских жителей, сформулировала одна из помещиц, Екатерина: «Люди в деревне за работой перестают видеть красоту, вся их жизнь превращается постоянный тяжкий труд. Утеряна связь с землей, с космосом, люди перестают видеть красоту, природа перестает обеспечивать изобилие. У создателей родовых поместий другой взгляд, другие отношения с природой — и она дает все необходимое без таких трудозатрат».


В большинстве родовых поместий, действительно, нет животных. Даже во втором по величине поселении — только куры.

Впрочем, на открытии форума люди делились своими переживаниями: не все смогли окончательно оторваться от города прежде всего потому, что природа не может построить человеку дом. Из трудностей называлось и отсутствие нормативной базы.

В России создатели родовых поселений мечтают о том, чтобы каждой желающей создать родовое поместье семье выделялся бесплатно гектар земли, об этом же мечтают и белорусские помещики. Но пока движение — не массовое, доводить свои желания до верхов трудно.



Поэтому создатели родовых поместий активно говорят о себе, и готовы помогать единомышленникам.

— Есть поселения, куда можно приехать и увидеть: что такое жить в ладу с природой, с собой, с близкими. Как это — жить на земле, — говорят жители одного из поселений.

В рамках форума проходит и ярмарка. Главный ее смысл — накануне посевной обменяться семенами.


Но и купить тут можно то, что производят только в экопоселениях: мед, домашний хлеб, травяные сборы, сладости и цукаты, масла, одежду, которую сшили сами мастерицы, поделки из дерева.




В развлекательной части форума значатся хороводы и танцы, песни бардов.


В познавательной — лекции по печному делу, здоровому питанию и траволечению, земледелию и садоводству, воспитанию детей в условиях родовых поселений, психологии и т.д.






Форум, который проходит в здании колледжа на Ваупшасова, уложился в один день. Традиционно собираются создатели родовых поместий два раза в год — ранней весной и поздней осенью.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На традиционное мероприятие собрались более двух сотен представителей родовых поместий со всей страны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт о возможных действиях Беларуси после повышения цен на газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика