Штаб сборной Беларуси определился с составами на женскую и мужскую эстафеты, которыми 5 марта завершится 7-й этап Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В женской эстафете 4×6 км команда Беларуси получила 9-й стартовый номер, в заявку включены Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Дарья Домрачева. Именно в таком порядке они выйдут на трассу. Начало женской эстафеты — в 10.30 по минскому времени. В гонке примет участие 21 команда.

Мужская эстафета 4×7,5 км стартует в 13.45. Беларусь получила 18-й номер, в составе команды выступят Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев, Сергей Бочарников. Всего на гонку заявлены 25 команд.