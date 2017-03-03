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Алина Талай завоевала для Беларуси вторую медаль на ЧЕ-2017 по легкой атлетике

04.03.2017 18:08 — Разное | Ежедневник  
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Алина Талай завоевала для Беларуси вторую медаль на ЧЕ-2017 по легкой атлетике

фото tut.by

Белоруска Алина Талай 3 марта завоевала серебро в беге на 60 м с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в Белграде.

В финале судьи дважды останавливали решающий забег из-за фальстарта, а на третий раз арбитры подняли с колодок уже изготовившихся спортсменок еще до выстрела стартового пистолета, пишет TUT.BY.

С четвертой попытки забег все же состоялся.

Алина Талай лидировала, но после заключительного барьера ее обошла немка Синди Роледер (7,88 с). Алина Талай заняла 2-е место (7,92 с). Бронза у еще одной представительницы Германии Памелы Дуткевич (7,95 с).

Отметим, что в полуфинале Алина Талай показала лучшее среди всех участниц время (7,86 с).

Награда Алины Талай — вторая для сборной Беларуси в стартовый день чемпионата Европы. Ранее бронзу завоевала толкательница ядра Юлия Леонтюк.
 

 
 
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Белоруска Алина Талай 3 марта завоевала серебро в беге на 60 м с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в Белграде.

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