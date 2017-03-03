Футболисты ЦСКА сыграли вничью с самым богатым клубом России питерским «Зенитом» в дебютном официальном матче белоруса Виктора Гончаренко у руля московских армейцев.



Виктор Гончаренко. Фото: pfc-cska.com

ЦСКА — «Зенит» — 0:0

4 марта. Москва. Арена ЦСКА.

Удаление: Вернблум (70, после второго предупреждения).

Удары: 9−9.

Удары в створ ворот: 0−1.

Удары в каркас ворот: 0−1.

Владение мячом: 38%-62%.

Обе команды демонстрировали осторожную игру, сделав акцент на обороне. Но чуть ближе к успеху были питерцы. Они исполнили единственный за весь матч удар в створ ворот. Кроме того, на 58-й минуте удар Жозе Маурисио отразила штанга армейских ворот.

Начиная с 70-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве. Был удален шведский легионер москвичей Понтус Вернблум, который в течение 5 минут получил две желтые карточки.

Для Вернблума это первое удаление в матчах российской премьер-лиги, где он играет с 2012 года. Раньше за время выступлений в ЦСКА 30-летний швед удалялся в поединках Кубка России и Лиги чемпионов.

В первом тайме матча на трибунах стадиона ЦСКА произошла драка, болельщики жгли атрибутику и бросали друг в друга различные предметы.

ЦСКА с 33 очками в 18 матчах занимает 3-е место в турнирной таблице, на счету «Зенита» 36 баллов в 18 играх, он располагается на 2-й позиции. Лидирует же московский «Спартак» в активе которого 40 очков после 17 поединков.