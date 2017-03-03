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ЦСКА в меньшинстве выстоял против "Зенита" в первой официальной игре Гончаренко у руля армейцев
Футболисты ЦСКА сыграли вничью с самым богатым клубом России питерским «Зенитом» в дебютном официальном матче белоруса Виктора Гончаренко у руля московских армейцев.
ЦСКА — «Зенит» — 0:0
4 марта. Москва. Арена ЦСКА.
Удаление: Вернблум (70, после второго предупреждения).
Удары: 9−9.
Удары в створ ворот: 0−1.
Удары в каркас ворот: 0−1.
Владение мячом: 38%-62%.
Обе команды демонстрировали осторожную игру, сделав акцент на обороне. Но чуть ближе к успеху были питерцы. Они исполнили единственный за весь матч удар в створ ворот. Кроме того, на 58-й минуте удар Жозе Маурисио отразила штанга армейских ворот.
Начиная с 70-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве. Был удален шведский легионер москвичей Понтус Вернблум, который в течение 5 минут получил две желтые карточки.
Для Вернблума это первое удаление в матчах российской премьер-лиги, где он играет с 2012 года. Раньше за время выступлений в ЦСКА 30-летний швед удалялся в поединках Кубка России и Лиги чемпионов.
В первом тайме матча на трибунах стадиона ЦСКА произошла драка, болельщики жгли атрибутику и бросали друг в друга различные предметы.
ЦСКА с 33 очками в 18 матчах занимает 3-е место в турнирной таблице, на счету «Зенита» 36 баллов в 18 играх, он располагается на 2-й позиции. Лидирует же московский «Спартак» в активе которого 40 очков после 17 поединков.
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Футболисты ЦСКА сыграли вничью с самым богатым клубом России питерским "Зенитом" в дебютном официальном матче белоруса Виктора Гончаренко у руля московских...
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