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Музей минской конки: пройти квест и получить книжку кучера
04.03.2017 19:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Торжественное открытие музея состоялось в день 950-летия города Минска 3 марта. Первую экскурсию по музею провели Андрею Шорцу: он посидел в вагоне конки, ознакомился с экспонатами музея — вещами того времени.
В первом зале посетители увидели контору управления конно-железной дороги, а во втором окунулись в атмосферу города конца XIX — начале XX века: здесь в натуральную величину представлена остановка конно-железной дороги, вагон конки, витрины магазина Левина, аптека Староневича и почтово-телеграфная контора, мимо которых проходили маршруты первого общественного транспорта столицы.
Музей оборудован экранами, с помощью которых можно пройти виртуальную экскурсию — узнать об экипажах того времени, дорогах для конки, их протяженности, а также пройти квест, по итогу которого можно получить книжку кучера минской конки.
В день открытия музея пришло много посетителей, поэтому работникам даже пришлось пускать людей по очереди.
Музей расположен по адресу: ул. Кирилла и Мефодия, 6 и открыт для посещений со среды до воскресенья с 11:00 до 19:00.
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Мэр Минска Андрей Шорец пришел на открытие Музея минской конки и выслушал по интерактивному телефону проблемы горожан конца XIX века.
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