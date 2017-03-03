Торжественное открытие музея состоялось в день 950-летия города Минска 3 марта. Первую экскурсию по музею провели Андрею Шорцу: он посидел в вагоне конки, ознакомился с экспонатами музея — вещами того времени.

В первом зале посетители увидели контору управления конно-железной дороги, а во втором окунулись в атмосферу города конца XIX — начале XX века: здесь в натуральную величину представлена остановка конно-железной дороги, вагон конки, витрины магазина Левина, аптека Староневича и почтово-телеграфная контора, мимо которых проходили маршруты первого общественного транспорта столицы.

Музей оборудован экранами, с помощью которых можно пройти виртуальную экскурсию — узнать об экипажах того времени, дорогах для конки, их протяженности, а также пройти квест, по итогу которого можно получить книжку кучера минской конки.

В день открытия музея пришло много посетителей, поэтому работникам даже пришлось пускать людей по очереди.

Музей расположен по адресу: ул. Кирилла и Мефодия, 6 и открыт для посещений со среды до воскресенья с 11:00 до 19:00.