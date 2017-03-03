Нынешняя оттепель в отношениях бизнеса и власти может продлиться недолго. Важно успеть расчистить главные завалы на пути малого и среднего бизнеса

«От взаимопонимания к взаимодействию» - начертано было на скрижалях отгремевшей на неделе Ассамблеи деловых кругов страны. Форум как форум. Каждый остался при своем. «Хотелки» бизнеса перемежались с холодной настороженностью представителей власти.

Романчук и другие от бизнеса обличали. Демидович (заместитель председателя Верховного суда – прим. автора) и другие от власти эмоционально возражали. И те, и другие передергивали факты. И те, и другие переходили на личности и выходили за рамки этики в публичной дискуссии. В общем, рядовая сцена обыкновенной классовой борьбы. Или борьбы за ресурсы. Что, в принципе, одно и тоже.

Крепнущий предпринимательский класс борется за свое право на «место под солнцем». Номенклатура не торопится отступать с завоеванных позиций. И при любом позитиве в экономике отжимает свое обратно. Проходили, знаем.

Но, видимо, третий год рецессии требует если не консенсуса бизнеса и власти, то, во всяком случае, поиска разумного компромисса. Не бизнес и не власть не заинтересованы в толпах негодующих граждан на улицах и в заварухах всех цветов радуги. Полагаю, что история события 100-летней давности тому очевидный пример.

Теперь о боях на локальных позициях. Тех самых завалах, которые надо расчищать. Тех самых антипредпринимательских баррикадах в экономике и законодательстве, на которых закрепилась власть.

Можно, например, насмерть стоять, как пообещал г-н Демидович, на сохранении в прежнем виде субсидиарной (дополнительной) ответственности по долгам предприятий. Можно даже до нитки обобрать весь частный бизнес в стране и на этих ресурсах еще годик-другой продержаться в надежде на светлое будущее. А если оно само по себе не придет, ни с востока, ни с запада, - тогда что делать будем? Вы уж определитесь, господа присяжные: обчистить предпринимателя до нитки - это можно, а вот заставить его инвестировать в стране – вряд ли.

Без инвестиций нет экономического роста. Азбука. Иностранный инвестор сбежал, государство выдохлось, а частные инвестиции в экономику не идут. И не пойдут, пока в полном объеме не будет восстановлено действие базового принципа ограниченной ответственности учредителя по обязательствам созданной им организации и наоборот. Пока субсидиарная ответственность директора и собственников имущества компании не станет исключением из правил, а не нормой повседневной жизни. Про верховенство права и доверие к судебной системе даже не пытаюсь рассуждать. Это высший пилотаж. Не сейчас.

В запале предпринимательской дискуссии представитель суда отстаивал интересы неких обезличенных кредиторов, которые-де требуют довзыскать все недополученное с организации-должника с конкретных граждан. Что-то мне подсказывает, что эти неназванные кредиторы и есть государство с интересами бюджета. И гложут сомнения, что при банкротстве госкомпаний, зачастую доведенных до ручки бездарных управлением собственника и директората, этот самый принцип субсидиарной ответственности вовсю применяется.

Теперь от лирики к теории. Прошу меня простить, но без нее никак. Дискуссия в духе «кто кого перекричит» лишь выпустит пар, но не решит проблему.

Напомню, в соответствии с частью 2 пункта 3 статьи 52 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана собственником его имущества, учредителями (участниками) или другими лицами, в том числе руководителем юридического лица, имеющими право давать обязательные для этого юридического лица указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества юридического лица возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Аналогичные основания привлечения к субсидиарной ответственности предусмотрены ч. 2 ст. 11 действующего Закона Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности (банкротстве)".

Помимо ГК и Закона о банкротстве право налоговых органов предъявлять иски о привлечении к субсидиарной ответственности собственников имущества организации, учредителей (участников) или других лиц, в том числе руководителя организации, имеющих право давать обязательные для организации указания либо имеющих возможность иным образом определять ее действия, прямо закреплено в подпункте 1.4.4-1 пункта 1 статьи 81 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Ст. 5 Закона «О хозяйственных обществах» также предусмотрено, если экономическая несостоятельность (банкротство) хозяйственного общества вызвана его участниками или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества либо возглавляющим коллегиальный исполнительный орган этого общества, имеющими право давать обязательные для этого общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

Каково? Что ни закон, то ты за все в ответе.

В тоже время, в силу части первой пункта 1 статьи 372 ГК лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законодательством или договором предусмотрены иные основания для ответственности.

Однако зачастую на практике суды полагают, что наличие вины не является обязательным признаком, поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 372 ГК, если иное не предусмотрено законодательством или договором, лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

А вот здесь и начинается лирика. Печально, если это лирика судейская. Потому, как вслед за судебным решением за вами начинаются гоняться толпы судебных исполнителей, а выезд из страны, увы, может быть надолго закрыт.

Вот, скажем, рискнул руководитель частного сельхозпредприятия (для простоты слога назовем его фермер), взял кредит, купил все, что нужно для сельхозпроизводства, и посадил репку. Да не задался урожай из-за знойного лета, и кредит с налогами отдавать нечем. Вызвано ли банкротство действиями или бездействиями фермера да учредителей, или нет? Засуха виновата, либо прогноз погоды не так читал? А может поля ведром не поливал? А учредители собрания не проводили, да отчеты о спасении урожая не требовали? Я вот что-то не пойму, как конкретный суд в конкретной ситуации решение принимать будет: вызвана фермером или засухой эта самая несостоятельность?

Не логичнее ли прояснить правила игры и, скажем, внести изменения в ч.2 п.3 ст. 52 ГК, ч.2 ст.11 Закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст.5 Закона «О хозяйственных обществах» и определить одним из условий привлечения к субсидиарной ответственности наличие умышленной формы вины. Вот если знал фермер, что сгноит репку и не вернет кредит, и банк давно «кинуть» хотел, да все лето в полях только шашлыки и жарил – ну что ж, Ваша взяла, господа судейские.

А вот коли на день позже прополол, и на два позже убрал – как судить будем? Ведь в процессе осуществления хозяйственной деятельности, основанной по определению на предпринимательском риске, невозможно избежать незначительных действий (бездействия) по неосторожности, которые могут привести к банкротству компании в совокупности с иными обстоятельствами.

Ну а привлечение к субсидиарной ответственности в отсутствие вины вообще противоречит базовым принципам гражданско-правовой ответственности. Особенно занимательной выглядит конструкция, когда сначала компанию – добросовестного приобретателя банкротят в отсутствие вины, а потом причастных к ее созданию и управлению тянут за ошейник субсидиарной ответственности.

К сожалению, наше законодательство до сих пор содержит более, чем достаточно правовых норм, которые позволяет невиновное юридическое лицо привлечь к имущественной ответственности. Если вы из бизнеса, а о таком не слыхивали, рекомендую перестать читать PlayBoy на ночь, а тщательно проштудировать судебную практику, основанную на применении ч.4 ст.12.17 КоАП, а заодно и таможенное законодательство.

Бизнес-союзы с властью могут до хрипоты спорить, высокий у нас рейтинг или душный деловой климат, разумно ли в бюджетную топку подкидывать предпоследние дровишки из предпринимательских судеб или предприниматель тоже человек? А я пока посижу в сторонке. Как все. Чем деньгами в бизнесе рисковать, лучше на курорты съезжу, да жене новые сапоги куплю. Пока существует принцип неограниченной ответственности.