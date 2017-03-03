Солигорский «Шахтер» стал последним полуфиналистом Кубка президента. В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею горняки вырвали победу у «Динамо-Молодечно».



Фото: hcshahter.by

Трижды в матче динамовцам удавалось отыгрываться, причем однажды — всего через 8 секунд после пропущенной шайбы, а в другой раз — через 14 секуд. Но в четвертый раз «Шахтер» перевес уже не упустил, вырвав победу за 30 секунд до конца третьего периода.

«Шахтер» — «Динамо-Молодечно» — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

4 марта. Солигорск. Ледовый дворец. 1320 зрителей.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; Станкевич — Устиненко, Феоктистов (А) — Семочкин (А) — Воронов; Знахаренко — Гончаров, Землянкин — Дудко — Журня; Воробей — Зозон, Васильчук — Спешилов — Касков; Гринь — Мохорев — Печур (К); Клявзо, Амброжейчик.

«Шахтер»: Линдскуг; Кярмениеми — Видгрен, Михалев (А) — Демков — Левша; В. Сушко (А) — Рак, Левко — Карабанов — Чуприс (К); Достанко — Карев, Кунцевич — Никулин — Малиновский; Андрущенко — Питуле — Астанков; Станевич, Докшин.

Шайбы: 1:0 — Карабанов (Чуприс, Левко, 6.27), 1:1 — Васильчук (Касков, 6.35), 2:1 — Левша (Питуле, 36.19), 2:2 — Печур (Мохорев, Амброжейчик, 42.03), 3:2 — Левко (Чуприс, Карев, 47.21), 3:3 — Дудко (Журня, 47.35), 4:3 — Питуле (Достанко, Карев, 59.30).

Броски: 30−28 (11−8, 13−10, 6−10).

Штраф: 6−4.

Лучшие игроки матча: Левша, Достанко — Печур.

Таким образом «Шахтер», начавший четвертьфинальную серию с поражения, одержал четыре победы кряду и оформил путевку в полуфинал, где сразится с минской «Юностью».

Отметим, что все пять поединков солигорско-молодечненского противостояния завершились с перевесом одного из соперников всего в одну шайбу.

Другую полуфинальную пару составили «Неман» — «Гомель».

Итог четвертьфинальных серий Кубка президента (в скобках после названия команд указано их место по итогам «регулярки»):

«Юность-Минск» (1) — Беларусь U20 (8) — 4:0 (6:1, 10:2, 5:1, 3:0)

«Неман» (Гродно) (2) — «Лида» (7) — 4:0 (6:0, 6:1, 7:1, 6:2)

«Гомель» (3) — «Металлург-Жлобин» (6) — 4:0 (3:0, 2:1 ОТ, 2:1, 5:2).

«Шахтер» (Солигорск) (4) — «Динамо-Молодечно» (5) — 4:1 (1:2 ОТ, 2:1, 2:1, 3:2, 4:3).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.