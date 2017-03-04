Белорусский фристайлист Максим Густик завоевал серебро на заключительном в этом сезоне этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел 4 марта в Москве.



Фото: facebook.com/kreischberg2015

В решающей стадии соревнований, куда выходят 6 лучших спортсменов по итогам 2 отборочных этапов, Максим Густик получил оценку 110,97 балла, уступив лишь Чжоу Хану из Китая (125,22). Бронза в активе россиянина Максима Бурова (106,79).

Белорус Станислав Гладченко занял 20-е место (88,29), Павел Дик — 25-е (81,42) среди 27 участников.

Олимпийский чемпион-2014 Антон Кушнир не выступал в Москве из-за травмы, но он рассчитывает восстановиться к мартовскому чемпионату мира.

В женских соревнованиях лучшей среди белорусок на этапе Кубка мира в Москве стала Александра Романовская (79,06), которая заняла 9-е место. 19-летняя Анна Рослик (62,40) стала 18-й среди 22 участниц.

В тройку лучших вошли Лидия Лассила (Австралия) — 100,11, Сю Ментао (Китай) — 94,11 и Лаура Пил (Австралия) — 87,06.

В общем зачете Кубка мира среди лыжных акробатов у мужчин по итогам всех 7 этапов лучшим стал китаец Ци Гуанпу (440 очков), на второе место поднялся американец Мак Бохоннон (328), третьим стал белорус Антон Кушнир (308), выигравший 3 из 5 этапов, на которых он выступал. Два заключительных олимпийский чемпион Сочи-2014 пропустил.

Белорус Максим Густик (275) расположился на 5-й строке, он дважды в сезоне поднимался на пьедестал (бронза в китайском Бейда-Лейке в декабре и серебро в Москве). Станислав Гладченко (170) в общем зачете 12-й, в его активе серебро февральского этапа в Дир-Вэлли (США). Артем Башлаков (45) стал 29-м, Павел Дик (26) — 34-м, Илья Горелик (8) — 38-м, Дмитрий Мазуркевич (3) — 43-м среди 44 спортсменов, набравших зачетные баллы.

В зачете Кубка мира среди женщин первое место у китаянки Сю Ментао (480), вторая — австралийка Дэниэлле Скотт (447), следом расположилась еще одна австралийка Лидия Лассила (354), которая выиграла 3 из 5 этапов, в которых принимала участие.

Белоруска Александра Романовская (205) находится на 11-й позиции, Анна Гуськова (95) — на 18-й, Анна Рослик (29) — на 31-й среди 39 спортсменок, набравших зачетные баллы. зоне

На 9−10 марта в испанской Сьерра-Неваде запланирован чемпионат мира по лыжной акробатике.