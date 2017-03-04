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Прямая трансляция шоу "Ты Супер!" на телеканале НТВ (ЗАВЕРШЕНА)

04.03.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Шоу "Ты супер!", которое стартовало 11 февраля, в прямом эфире можно увидеть в эфире телеканала НТВ, а также на сайтах международного информационного агентства Sputnik и сайте и приложениях НТВ.

Прямая трансляция шоу "Ты Супер!" на телеканале НТВ (ЗАВЕРШЕНА)
© Фото: шоу "Ты Супер!"
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Оригинальный проект телеканала дарит шанс талантливым детям заявить о себе. В беспрецедентном для российского телевидения шоу участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, ребята из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии.

Партнером конкурса выступило международное информационное агентство и радио Sputnik, которое помогло организовать поиск музыкальных дарований в странах СНГ и Балтии.

От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей.

Музыкальное шоу проводится при поддержке министерства образования и науки России. Международное информационное агентство и радио Sputnik является партнером проекта и внимательно следит за успехами талантливых детей — читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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Смотрите на видео прямую трансляцию с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного...

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