В конце недели Sputnik решил вспомнить самые обсуждаемые и читаемые новости последних дней. Больше всего белорусов на неделе с 27 по 5 марта интересовал суд над "парнем с бензопилой", отстранение Виталия Цепкало с должности главы директора Парка высоких технологий, ограбление банка в Фариново и некоторые другие события.

Суд по парню с бензопилой



© Sputnik / Виктор Толочко Суд оглашает приговор Казакевичу

В минувшую пятницу 3 марта Мингорсуд вынес решение по одному из самых громких дел года. Напомним, в октябре 17-летний минский студент Влад Казакевич пришел с топором и бензопилой в торговый центр "Новая Европа" и напал на женщин. В результате продавец колготок из ТЦ погибла, а одна из посетительниц несколько недель провела в больнице.

Суд приговорил Казакевича к 15 годам общего режима. На оглашение приговора мать обвиняемого не пришла >>

Отстранение Цепкало из ПВТ



© Sputnik / Виктор Толочко Валерий Цепкало, архивное фото

В четверг пришли новости о том, что Валерий Цепкало — одна из самых известных медийных IT-фигур Беларуси — освобожден от должности директора государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий".

Кто пришел на место Цепкало в ПВТ, пока не известно. Продолжают аналитики также гадать о том, почему же "ветеран" Парка высоких технологий был отстранен >>

Договоренности о ценах на газ



© Sputnik Михаил Воскресенский Газпром

Беларусь и Россия не могут договориться о ценах на газ уже несколько месяцев: сумма долга Минска составляет порядка 600 миллионов долларов, а поставки российской нефти в республику были сокращены.

На этой неделе Беларуси и Россия договорились об условиях поставки российского газа в республику: предполагается, что Минск будет платить за него по ценам, привязанным по определенной формуле к внутрироссийским. Подробнее читайте в обзоре Sputnik >>

Но 4 марта российские СМИ распространили письмо заместителя председателя правления "Газпрома" Валерия Голубев а к министру энергетики РФ Александру Новаку, из которого следует, что стоимость российского газа для Беларуси с 1 января составляет 141,1 доллара за тысячу кубометров, что на 6,81% больше, чем в 2016 году.

Коммуналка подорожала



© Sputnik / Виктор Толочко Оплата коммунальных услуг

Правительство на неделе проиндексировало тарифы на газ, электричество и отопление. Их стоимость несколько поднялась уже с 1 марта, а впервые платить по новым ценам придется уже до 15 апреля этого года.

Как поднялись тарифы на газ, электричество и теплоэнергию — читайте на Sputnik >>

Ограбление банка в Полоцком районе

Неизвестный, напав на кассира с электрошокером, ограбил отделение ОАО "Беларусбанк", расположенное в городском поселке Фариново Полоцкого района. Дерзкое ограбление шокировало всех и парализовало жизнь населенного пункта: отделение банка находится в местном Доме культуры по ул. Центральной, оно — единственное на весь населенный пункт, и его закрытие в связи с нападением фактически парализовало жизнь поселка. Банкоматов в населенном пункте нет, соответственно, у жителей отсутствует возможность снять наличные деньги.

По факту нападения на кассира, которая, к счастью, не пострадала, возбуждено уголовное дело по статье "разбой с целью завладения имуществом в крупном размере">>

Отставка Якобсона



© Sputnik / Виктор Толочко Александр Якобсон освобожден от должности помощника президента Беларуси

Александр Якобсон работал помощником президента — главным инспектором по Минску около трех лет, до этого он возглавлял Комитет государственного контроля Беларуси. В пятницу 3 марта президент отстранил Якобсона от должности своего помощника — в связи с уходом в отставку.

После отстранения Якобсона Sputnik вспомнил некоторые яркие его цитаты — о ценах на клубнику, чиновниках и коммуналке >>

100-летие минской милиции



© Sputnik / Виктор Толочко Парад в Минске, посвященный 100-летию милиции

Суббота минчанам запомнилась торжественным маршем на Октябрьской площади Минска, в котором приняли участие более 1,2 тысячи человек, 46 единиц автомобильной и мототехники. В парадном строю прошли 17 пеших парадных расчетов, в которых представлены различные службы МВД — ГАИ, рота почетного караула, кинологи, подразделения спецназначения и другие, а также 12 парадных расчетов специальной техники — от раритетных патрульных машин до современных БТРов и внедорожников "Богатырь".

Смотрите в фотоленте Sputnik, как минская милиция отметила свое 100-летие>>