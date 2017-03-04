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Суды, отставки, ограбления и парад в Минске: что обсуждали на неделе
05.03.2017 08:32 — Разное | Sputnik Беларусь
В конце недели Sputnik решил вспомнить самые обсуждаемые и читаемые новости последних дней. Больше всего белорусов на неделе с 27 по 5 марта интересовал суд над "парнем с бензопилой", отстранение Виталия Цепкало с должности главы директора Парка высоких технологий, ограбление банка в Фариново и некоторые другие события.
Суд по парню с бензопилой
© Sputnik / Виктор Толочко
Суд оглашает приговор Казакевичу
В минувшую пятницу 3 марта Мингорсуд вынес решение по одному из самых громких дел года. Напомним, в октябре 17-летний минский студент Влад Казакевич пришел с топором и бензопилой в торговый центр "Новая Европа" и напал на женщин. В результате продавец колготок из ТЦ погибла, а одна из посетительниц несколько недель провела в больнице.
Отстранение Цепкало из ПВТ
© Sputnik / Виктор Толочко
Валерий Цепкало, архивное фото
Кто пришел на место Цепкало в ПВТ, пока не известно.
Договоренности о ценах на газ
© Sputnik Михаил Воскресенский
Газпром
На этой неделе Беларуси и Россия договорились об условиях поставки российского газа в республику: предполагается, что Минск будет платить за него по ценам, привязанным по определенной формуле к внутрироссийским.
Но 4 марта российские СМИ распространили
Коммуналка подорожала
© Sputnik / Виктор Толочко
Оплата коммунальных услуг
Ограбление банка в Полоцком районе
Неизвестный, напав на кассира с электрошокером, ограбил отделение ОАО "Беларусбанк", расположенное в городском поселке Фариново Полоцкого района. Дерзкое ограбление шокировало всех и парализовало жизнь населенного пункта: отделение банка находится в местном Доме культуры по ул. Центральной, оно — единственное на весь населенный пункт, и его закрытие в связи с нападением фактически парализовало жизнь поселка. Банкоматов в населенном пункте нет, соответственно, у жителей отсутствует возможность снять наличные деньги.
Отставка Якобсона
© Sputnik / Виктор Толочко
Александр Якобсон освобожден от должности помощника президента Беларуси
100-летие минской милиции
© Sputnik / Виктор Толочко
Парад в Минске, посвященный 100-летию милиции
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