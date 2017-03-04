МИНСК, 5 мар — Sputnik. Самолет МиГ-21, выполнявший разведывательную операцию, был сбит на северо-западе Сирии, пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на территории Турции. По информации турецких СМИ, пилот истребителя ВВС Сирии, управлял им в одиночку.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции.

BREAKING — Turkish rescue team finds the injured pilot of crashed fighter jet in Hatay's Altinözü, suspected to belong to Assad regime — DAILY SABAH (@DailySabah) 5 марта 2017 г.

​Пилота нашли в 500 метрах от места падения самолета в "истощенном" состоянии. Он был доставлен в жандармерию, а потом госпитализирован.

Инцидент на турецко-сирийской границе произошел на фоне проходящих переговорах о прекращении режима огня в регионе. При этом о сбитом самолете сообщили члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" в своем аккаунте в Твиттере.

Одна из ведущих оппозиционных сил Сирии — Высший комитет по переговорам (ВКП) — неоднократно настаивал на участии представителей данной группировки на межсирийских переговорах в Женеве. В России обе эти группировки приравниваются к террористическим.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Были подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. При этом позже представитель "Ахрар аш-Шам" заявил, что группировка отказалась подписывать соглашение, поскольку были "сомнения по ряду пунктов".

В свою очередь глава делегации Дамаска на межсирийских переговорах Башар Джаафари 4 марта вновь назвал в числе приоритетных вопросов на предстоящем раунде переговоров "размежевание террористов от вооруженных групп, которые подписали соглашение".