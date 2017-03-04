﻿ Турецкие спасатели нашли пилота сбитого сирийского истребителя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Турецкие спасатели нашли пилота сбитого сирийского истребителя

05.03.2017 09:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Самолет МиГ-21, выполнявший разведывательную операцию, был сбит на северо-западе Сирии, пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на территории Турции. По информации турецких СМИ, пилот истребителя ВВС Сирии, управлял им в одиночку.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции.

​Пилота нашли в 500 метрах от места падения самолета в "истощенном" состоянии. Он был доставлен в жандармерию, а потом госпитализирован.

Инцидент на турецко-сирийской границе произошел на фоне проходящих переговорах о прекращении режима огня в регионе. При этом о сбитом самолете сообщили члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" в своем аккаунте в Твиттере. 

Одна из ведущих оппозиционных сил Сирии — Высший комитет по переговорам (ВКП) — неоднократно настаивал на участии представителей данной группировки на межсирийских переговорах в Женеве. В России обе эти группировки приравниваются к террористическим.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Были подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. При этом позже представитель "Ахрар аш-Шам" заявил, что группировка отказалась подписывать соглашение, поскольку были "сомнения по ряду пунктов".

В свою очередь глава делегации Дамаска на межсирийских переговорах Башар Джаафари 4 марта вновь назвал в числе приоритетных вопросов на предстоящем раунде переговоров "размежевание террористов от вооруженных групп, которые подписали соглашение".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Суды, отставки, ограбления и парад в Минске: что обсуждали на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика