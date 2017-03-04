﻿ Портрет белорусских ОАО. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Портрет белорусских ОАО

05.03.2017 09:07 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Портрет белорусских ОАО

Сколько людей работает в белорусских акционерных обществах, насколько прибыльны эти предприятия и где находятся?

На эти и другие дал ответы эксперт Белоруского исследовательского экономическо-образовательного центра (BEROC) Анатолий Пригодич в исследовании «Анатомия белорусских ОАО». Предлагаем краткие выдержки из него.   

В 2006 году в анализируемых ОАО работало 14% занятого населения, впрочем в 2015 году величина данного показателя выросла до 20%. Занятость в ОАО возросла как по причине роста количества ОАО, так и благодаря увеличению средней численности работников одного ОАО. Однако основным фактором роста численности работников является рост количества ОАО.

В 2015 году численность работников в более чем 60% ОАО не превышала 200 человек, в 5% ОАО численность работников была выше 1000 человек.

В 2015 году 39% от всей численности работников ОАО работали в убыточных ОАО. В 2010 и 2011 годах данный показатель равнялся 5%.

Регионы республики Беларусь различаются по количеству, размеру и прибыльности ОАО. Наибольшее количество ОАО находится в Минской области и составляет 19% от общего количества. В Витебской области 57% ОАО являлись убыточными в 2015 году, в то время как только 26% ОАО были убыточными в Могилевской области.

Город Минск имеет наибольшую численность работников ОАО. Более того, в Минске только 33% сотрудников ОАО работают в убыточных ОАО, в то время как в Витебской области – 47%.

Большинство районов с самым высоким уровнем убыточности ОАО находятся в Витебской области.

Средняя численность работников одного ОАО в городе Минске превышает значение данного показателя в других регионах. Кроме того, в  4 из 7 регионов размер убыточного ОАО превышает размер прибыльного ОАО.

Деятельность 62% ОАО сконцентрирована в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве.

Наибольшие доли убыточных ОАО находятся в обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве.

В 2015 году доля государственных ОАО составляет 76% в численности работников ОАО, доля государства в акционерном капитале которых известна (70% в занятости ОАО).

В 2015 году 11% работников ОАО были заняты в 7 самых больших ОАО: МАЗ,  МТЗ, «Беларуськалий»,  БМЗ, « Нафтан»,  «Белшина», « БелАЗ».

«Беларуськалий» было наиболее прибыльным из анализируемых ОАО с 2010 по 2015 год. В 2013-2015 годах самая низкая прибыльность из анализируемых предприятий была в ОАО МАЗ.

В 2007 году президент Беларуси подписал указ о развитии деревообрабатывающей промышленности. В 2013 и 2014 годах все 8 поддержанных ОАО деревообработки имели прибыльность близкую к нулю, в 2015 году 7 предприятий из 8 имели прибыльность близкую к точке безубыточности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько людей работает в белорусских акционерных обществах, насколько прибыльны эти предприятия и где находятся?

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Брэд Питт снова общается с бывшей женой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика