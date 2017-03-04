Многие до сих пор уверены: для того чтобы похудеть, нельзя есть после 18 00. Но специалисты в области питания опровергают данное утверждение, ведь это слишком усредненные цифры. Правильнее есть примерно за 2 часа до сна. Так вы не успеете проголодаться и легко уснете, не совершив в последний момент набег на холодильник.

Однако не все продукты подходят для заключительного приема пищи, важно учитывать физиологические особенности организма. К вечеру все процессы в нашем теле замедляются и оно начинает готовиться ко сну. Следовательно, не стоит переедать и злоупотреблять углеводами, энергию от которых вы не успеете потратить. Это значит, что съеденная перед сном булочка обязательно отложится на вашей талии. Но чем же ее заменить, чтобы не набрать вес? Давайте разбираться.

Яйца





Лучшей едой на вечер является легкоусвояемый белок, который содержится в куриных яйцах. Сделайте омлет с помидорами, грибами и шпинатом, дополнив его простым листовым салатом. Это идеальный вариант ужина для тех, кто худеет, но хочет сохранить при этом упругую кожу и подтянутое тело.

Мясо птицы





Другим классическим вариантом ужина для всех худеющих станет филе курицы или индейки с овощами. Приготовьте белое мясо на пару или на гриле без использования масла и добавьте к нему любые зеленые овощи. Впрочем, легкий овощной салат с небольшим количеством оливкового масла тоже отлично подойдет.

Нежирная рыба

Продолжая тему белковых ужинов, предлагаем вам обратить внимание на нежирные сорта рыбы — треску или хека. Но имейте в виду, что если днем вы можете дополнить рыбу таким углеводным гарниром, как рис, то вечером от этого следует отказаться в пользу все тех же овощей. В крайнем случае приготовьте в духовке батат, который сделает блюдо более сытным, но при этом не повысит уровень сахара в крови.

Тушеные овощи





Раз уж мы так часто упоминаем овощи, то 1−2 раза в неделю можно позволить себе съесть на ужин только их. Это своеобразная разгрузка улучшит пищеварение и позволит вам лучше контролировать свой вес. Сделайте основной упор на капусту различных сортов, грибы и зеленую фасоль, но готовьте их без масла и с минимальным количеством соли. Немного оливкового масла можно добавить уже в тарелку, а соль лучше заменить на пряности и сушеные травы.

Кисломолочные продукты

Все мы знаем, что молочные продукты тоже являются источником белка, но здесь все не так однозначно. Одни ученые утверждают, что нежирный творог и стакан кефира отлично подходят в качестве диетического ужина, а другие считают, что эти продукты могут спровоцировать отеки, если употреблять их в вечернее время. Прислушайтесь к своему организму и, если вы не наблюдаете негативной реакции, смело ешьте эти полезные некалорийные продукты на ужин.

Молоко





Помимо белка, в молоке содержится триптофан — аминокислота, участвующая в синтезе мелатонина, который регулирует наши суточные ритмы и облегчает засыпание. Не зря наши бабушки советовали пить теплое молоко на ночь. Давайте прислушаемся к их совету, ведь здоровый и крепкий сон является залогом того, что на следующий день вы не будете восполнять запасы энергии дополнительными калориями.

Ягоды

Не удивляйтесь, что в наш список лучших продуктов на вечер мы включили ягоды. Они отличаются низкой калорийностью, но при этом богаты клетчаткой и антиоксидантами. Ягоды, как и овощи, помогут улучшить перистальтику кишечника и чувствовать себя лучше. Но имейте в виду, что от фруктов во второй половине дня действительно стоит полностью отказаться.

Протеин





Завершает наш обзор продукт, который лучше всего подойдет тем, кто не просто следит за питанием, но и активно занимается спортом. В дни интенсивных тренировок употребляйте комплексный белок, который сейчас можно найти в любом магазине спортивного питания, вместо ужина или в дополнение к овощам. Это поможет вам не только худеть, но и наращивать мышечную массу, формируя красивое тело.