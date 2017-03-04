Боевики террористической группировки "Исламское государство"(ИГ, запрещена в РФ) перед отступлением из сирийской Пальмиры в очередной раз подожгли газовое месторождение Хиян.

В начале февраля террористы ИГ взорвали газоперерабатывающий завод Хиян близ Пальмиры. За несколько дней до отступления боевики подожгли оставшуюся инфраструктуру завода и газопровод. 14 февраля сирийская армия освободила крупнейшее месторождение газа Хиян и территорию уничтоженного завода.

Сирийская армия при поддержке союзных сил отбросила боевиков ИГ от Пальмиры более чем на 20 километров в направлении провинции Дейр-эз-Зор.

Генеральный штурм "жемчужины Сирийской пустыни" начался в среду после того, как правительственные силы заняли стратегические высоты Джебель-эт-Тар и Джебель-Хайяль, что позволило военным держать под огнем весь город и его окрестности. В общей сложности на решающий этап по освобождению Пальмиры было потрачено менее 24 часов. После этого сирийская армия открыла артиллерийский огонь по координатам местоположения террористов и автоколонн, которые попытались скрыться от преследования и направились в сторону Дейр-эз-Зора и оазиса Эс-Сухна.