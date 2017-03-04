Uzari знает, как сделать так, чтобы белорусский язык в музыке зазвучал по-новому. Артист решил создавать песни на белорусском языке еще в 2011-м году, когда представлял Беларусь на конкурсе "Новая волна". И постепенно сложилась целая программа, о которой Uzari рассказал на радио Sputnik Беларусь.

В новой акустической программе, которую минская публика услышала на прошлой неделе, все песни авторские, тексты к ним написал Никита Найденов.

"Также звучал музыкальный сюрприз "Стыцамен", это кавер на Ивана Дорна. Записалась песня неожиданно — мы играли на репетиции и как-то пришли к композиции. Кстати, раньше были вопросы, чтобы я записал эту композицию после участия в украинском проекте "Голос страны". И мы решили, почему нет", — рассказал Uzari.

Музыкант отметил, что сделать качественный кавер на хорошо известную публике песню — дело не слишком простое, тем более что у Дорна она звучала как электронный поп, а группа Uzari сделала кавер в стиле винтажного поп-рока.



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"Я раньше делал свои каверы на белорусские песни, на" Купалинку", "Косил Ясь конюшину", "Лапти", поэтому для меня это уже не первый творческий эксперимент в таком направлении", — отметил Uzari.

Музыкант уточнил, что для новой акустической программы группа подготовила 7 песен, в том числе, и премьеру композиции "Противоположные", но во время концерта публика начала просить больше и больше, и музыкантам пришлось играть песни заново, в том числе и хит "Море".

Первая белорусскоязычная песня Uzari "Море" появилась в сети осенью 2016 года. Сейчас во время акустического концерта музыкант представил слушателям очередную белорусскоязычную премьеру "Противоположные", а также удивил публику белорусскоязычной кавер-версией песни Ивана Дорна "Стыцамен".

Белорусскоязычные синглы Uzari намерен выкладывать в сеть ежемесячно, пока материала не наберется на полноценный белорусскоязычный альбом, который публика, возможно, услышит уже в этом году.

Полную версию беседы с Uzari слушайте на радио Sputnik Беларусь.