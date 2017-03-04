Идея построить супердешевое жилье не нова. И сегодня рынок предлагает самые разные варианты ее реализации. Чаще всего они представляют собой каркасно-щитовые дома эконом-класса за 15−20 тысяч долларов. Но, оказывается, есть еще и «супер-эконом» — жилье, построенное на базе строительных бытовок. Минимальная цена на них — 3 тысяч рублей.





Сама по себе бытовка не является продуктом дизайнерской фантазии. Это вещь сугубо утилитарная. Ее основное применение — сезонное жилье и бытовое помещение на строительных объектах. Однако, при определенном подходе, из, нее можно сделать симпатичное и комфортное жилье.





Производителей, которые предлагают готовые решения, у нас нет. Есть лишь те, которые могут сделать из стандартной бытовки жилье за дополнительную плату.





В классическом исполнении — это «вагончик» с небольшими окнами ПВХ и входной дверью. Размеры бытовки продиктованы правилами транспортировки по автодорогам общего пользования. Ширина блок-модуля составляет 2,43 метра, длинна более вариабельная — от 3 до 9 метров. Это позволяет грузить модули в кузова грузовых автомобилей, соответствующих по длине. Высота возможна в двух вариантах 2,34 или 2,54 м. «Фасад» у них — оцинкованный стальной профлист, каркас — металлический профиль, утепление — 50 мм стекловаты. Изнутри — вагонка, плитные материалы (ДСП, ОСБ, ЦСП). Ориентировочная стоимость «базы» — от 2,7 тысяч рублей. В таком виде бытовка не пригодна для жилья.

Чтобы в ней можно было жить, нужно делать дополнительную теплоизоляцию, разводку электрики, водопровода и канализации, поставить дополнительные окна. Это отразится на стоимости — она вырастет до 4,5 (минимум) тысячи рублей.













За дополнительную плату в таком домике можно сделать панорамное остекление с выходом на террасу, зашить фасады деревом, надстроить скатную крышу, установить конвекторы, кондиционер.





Плюс бытовки — ей не нужен дорогой фундамент. Достаточно установить ее на 6 опор в одной плоскости. Модули легко соединяются между собой: их можно составить в длину, в ширину, буквой «Т», установить друг на друга. Есть даже сайты, где можно найти различные планировки для такого супер-бюджетного строительства.





Бытовки-модули заграничного производства дороже отечественных, но они изначально оснащаются электрической системой отопления и кондиционирования, потолочными светильниками, розетками и выключателями. В них уже предусмотрена установка сантехнического оборудования, туалета и душевой кабины. Внутренняя отделка — из ламинированного ДСП, ЦСП. Утепление — 100 мм. Однако заграничная бытовка стоит дороже — 21 тысячу рублей.







































И все же, честно будет сказать, что бытовки редко используются для постоянного проживания. Но как решение для дачи, гостевого домика или жилья на время строительства основного дома, идея вполне жизнеспособна.