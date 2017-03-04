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Белорусские биатлонистки соревнуются в эстафете. Мультимедийный онлайн TUT!

05.03.2017 10:22 — Разное | Tut.by  
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Этап Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане завершится двумя эстафетными гонками. Первыми на старт выйдут женщины.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Нашу команд представит квартет в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Дарьи Юркевич и Дарьи Домрачевой.

Основные фавориты заявили следующие четверки:

Германия: Хорхлер, Хаммершмидт, Херманн, Хильдебранд.

Франция: А. Шевалье, Бескон, Брайсаз, Эмонье.

Украина: Варвинец, Джима, Вал. Семеренко, Меркушина.

Италия: Виттоцци, Санфилиппо, Рунгальдьер, Вирер.

Норвегия: Николайсен, Фенне, Экхофф, Олсбю.

Чехия: Йислова, Пушкарчикова, Харватова, Коукалова.

Швеция: Слооф, Брорссон, Нильссон, Магнуссон.

Россия: Акимова, Миронова, Услугина, Старых.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Этап Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане завершится двумя эстафетными гонками. Первыми на старт выйдут женщины.

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