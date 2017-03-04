|
Белорусские биатлонистки соревнуются в эстафете. Мультимедийный онлайн TUT!
Этап Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане завершится двумя эстафетными гонками. Первыми на старт выйдут женщины.
Нашу команд представит квартет в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Дарьи Юркевич и Дарьи Домрачевой.
Основные фавориты заявили следующие четверки:
Германия: Хорхлер, Хаммершмидт, Херманн, Хильдебранд.
Франция: А. Шевалье, Бескон, Брайсаз, Эмонье.
Украина: Варвинец, Джима, Вал. Семеренко, Меркушина.
Италия: Виттоцци, Санфилиппо, Рунгальдьер, Вирер.
Норвегия: Николайсен, Фенне, Экхофф, Олсбю.
Чехия: Йислова, Пушкарчикова, Харватова, Коукалова.
Швеция: Слооф, Брорссон, Нильссон, Магнуссон.
Россия: Акимова, Миронова, Услугина, Старых.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этап Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане завершится двумя эстафетными гонками. Первыми на старт выйдут женщины.
|
Архив (Разное)
Комментарии